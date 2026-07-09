Naminis pomidorų padažas: gardinsite ne tik patiekalus, bet ir užtepėles, sriubas

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ Vaisių ir daržovių pirkimo skyriaus vadovė Julija Butkevič pastebi, kad vis daugiau tautiečių perka ne tiesiog „pomidorą“, o domisi skirtingomis jo veislėmis, privalumais ir skoninėmis savybėmis.
Su kokiais patiekalais geriausiai dera skirtingos geltonų pomidorų veislės?
Pasak J. Butkevič, viena tokių veislių, puikiai tinkančių išbandyti karštą vasaros dieną, yra vyšniniai pomidorai, pavyzdžiui „Sunstream“.
Makaronai su rūkytu upėtakiu ir šaltu pomidorų padažu
„Vyšniniai pomidorai pasižymi intensyvesniu skoniu nei dauguma stambiavaisių pomidorų, nes juose yra santykinai mažiau vandens, mėsingesnis minkštimas ir plonesnė odelė, tad ši rūšis neretai patinka ir tiems, kurie pomidorų šiaip nemėgsta. Dėl sukauptų cukrų jie puikiai tinka kepti orkaitėje ar ant grilio – terminis apdorojimas vyšninių pomidorų saldumą dar labiau paryškina“, – pasakoja J. Butkevič ir priduria, kad vyšniniai pomidorai gerai tinka tiek šviežioms salotoms, tiek užkandžiams, ant sumuštinių, makaronų patiekalams ar papuošimui.
Švelnesnių skonių ieškantiems tautiečiams ekspertė taip pat pataria išbandyti ir itin minkštus geltonuosius slyvinius pomidorus, pasižyminčius sultingumu ir puikiai derančius su lapinėmis daržovėmis, špinatais, gražgarstėmis ar kitais žalumynais. Dar vieni geltonieji – „Marmande“ veislės – pomidorai išsiskiria subtiliu, subalansuotu sultingumu, saldumu bei švelniu rūgštumu ir puikiai dera su minkštaisiais sūriais ar gaiviomis vasariškomis salotomis.
Mažiesiems valgytojams, pasak J. Butkevič, labai patinka įvairiaspalvių, saldžių ir traškių pomidorų asorti. Dėl nedidelio dydžio šiuos pomidorus patogu valgyti kaip sveiką užkandį, papildomai nepjaustant.
„Klasikinio itališko skonio mėgėjams tikrai patiks slyviniai pomidorai „San Marzano“. Ši veislė pasaulyje laikoma viena geriausių gaminti klasikiniams itališkiems pomidorų padažams. Pailgos formos vaisiai pasižymi sodriu minkštimu, turi mažiau sėklų ir skysčio, todėl verdant padažus išgaunama itin sodri tekstūra ir natūralus saldumas“, – paaiškina J. Butkevič.
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Keptų pomidorų padažas makaronams
Šis nebrangus ir greičiau nei per valandą paruošiamas padažas puikiai tiks ne tik makaronams, bet ir kitiems autentiškiems itališkiems patiekalams: kaip užtepėlė ant brusketų, kaip pagrindas picai ar kaip bazė gardžiai pomidorų sriubai.
Jam pagaminti reikės:
- 1 kg slyvinių pomidorų, „San Marzano“ veislės;
- 4–6 česnako skiltelių (pagal skonį);
- 3–4 v. š. alyvuogių aliejaus;
- druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų,
- šviežio baziliko ar džiovinto raudonėlio (pagal skonį).
Padažo gaminimas:
Skardą išklokite kepimo popieriumi. Ant jos odele žemyn sudėkite per pusę perpjautus pomidorus, tarp jų įterpkite česnako skilteles. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska, pipirais ir kitais prieskoniais (jei naudojate).
220 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite apie pusvalandį, kol pomidorai suminkštės ir lengvai apskrus. Išėmę iš orkaitės ir keliolika minučių atvėsinę, sudėkite į trintuvą ir sutrinkite iki norimos tekstūros. Jei padažas atrodo per tirštas, įpilkite vandens arba alyvuogių aliejaus.
Šakšuka su „Marmande“ pomidorais
Iš Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos šalių kilęs sotus ir maistingas patiekalas mums labiausiai pažįstamas iš Izraelio virtuvės. Vos per pusvalandį pagaminamam nebrangiam pusryčių patiekalui reikės:
- 400 g geltonų pomidorų,
- „Marmande“ veislės;
- 4 kiaušinių;
- 1 raudonos saldžiosios paprikos;
- 0,5 svogūno;
- 2 skiltelių česnako;
- alyvuogių aliejaus;
- saujos šviežių petražolių;
- žiupsnio aitriųjų pipirų miltelių;
- druskos,
- juodųjų pipirų (pagal skonį).
Šakšukos gaminimas:
Susmulkinkite pomidorus, papriką ir svogūną. Viską sudėkite į ant vidutinės ugnies įkaitintą keptuvę su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Pridėkite sutrintą česnaką, pipirus ir druską. Troškinkite apie 20 minučių, nuolat pamaišydami. Tada įmuškite kiaušinius ir, sumažinę temperatūrą iki minimalios, kepkite dar apie 10 minučių. Patiekdami pabarstykite smulkintomis petražolėmis. Skanaus!
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