Šį savaitgalį „Lidl“ – ypatinga šviežios lašišos kaina: išbandykite vasarišką receptą, kurį norėsis kartoti

Šio „Supersavaitgalio“ žvaigždė – šviežia atlantinės lašišos filė, kurios kilogramą bus galima įsigyti vos už 11,49 Eur. Prie jos puikiai derės ir smulkiavaisiai slyviniai pomidorai: 500 g pakuotė kainuos tik 1,49 Eur.
Šį savaitrgalį 170 g 82 proc. riebumo „Polmlek Extra Butter“ sviesto bus galima įsigyti už 0,79 Eur, o ypač tyrą „Primadonna“ alyvuogių aliejų – už 5,99 Eur. Užkandžių lėkštę papildys ir „Alesto Selection“ riešutų mišinys: jo 200 g pakuotė kainuos 2,69 Eur.
Kai savaitgalio pirkinių krepšelyje jau puikuojasi šviežia lašiša ir vasariški produktai, belieka nuspręsti, kuo nustebinti šeimą ar draugus. Šįkart „Lidl“ kviečia išbandyti orkaitėje keptą lašišą su sultingais pomidorais ir kvapniu citrininiu sviesto padažu. Vos keli ingredientai leis paruošti jaukią, gardžią ir lengvai pagaminamą vakarienę, kuri puikiai tiks ir vėsesniam vasaros savaitgaliui.
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Jauki savaitgalio vakarienė: orkaitėje kepta lašiša su pomidorais ir citrininiu sviesto padažu
Kai vasara lepina ne karščiais, o gaivesniais orais, norisi šilto, sotaus ir lengvai paruošiamo patiekalo. Orkaitėje kepta lašiša su sultingais pomidorais ir kvapniu citrininiu sviesto padažu – puikus pasirinkimas savaitgalio vakarienei. Šį savaitgalį kilogramą šviežios atlantinės lašišos „Lidl“ parduotuvėse galima įsigyti už ypač patrauklią kainą, todėl gardų patiekalą visai šeimai paruošite neišlaidaudami.
4–6 porcijoms reikės:
- 1 kg šviežios atlantinės lašišos filė
- 500 g smulkiavaisių slyvinių pomidorų
- 50 g sviesto
- 2 v. š. ypač tyro alyvuogių aliejaus
- 1 citrinos
- 2 česnako skiltelių
- Saujos šviežių petražolių arba krapų
- Druskos
- Šviežiai maltų juodųjų pipirų
Gaminimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 200 °C temperatūros.
Lašišos filė nusausinkite, supjaustykite norimo dydžio porcijomis, dėkite į kepimo indą, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir pagardinkite druska bei šviežiai maltais pipirais. Aplink išdėliokite smulkiavaisius slyvinius pomidorus ir lengvai juos apšlakstykite alyvuogių aliejumi.
Kepkite orkaitėje apie 18–20 minučių, kol lašiša iškeps, o pomidorai suminkštės ir ims lengvai trūkinėti.
Kol žuvis kepa, nedideliame puode ištirpinkite sviestą. Suberkite smulkintą česnaką ir pakepinkite apie minutę. Tuomet įmaišykite tarkuotą citrinos žievelę, įspauskite šiek tiek citrinos sulčių ir suberkite smulkintas petražoles arba krapus.
Iškepusią lašišą gausiai apšlakstykite citrininiu sviesto padažu. Patiekite kartu su orkaitėje keptais pomidorais, o šalia puikiai tiks šviežia duona, ryžiai arba orkaitėje keptos bulvės.
Skanaus!
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