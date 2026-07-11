Legendinė kepta duona su netikėtu priedu: prireiks vos keliolikos minučių

Klasika, kurią galima atrasti iš naujo
Kepta duona daugelį metų išlieka vienu populiariausių pasirinkimų tiek jaukiems vakarams namuose, tiek didesniems susibūrimams su draugais ar šeima. Prie jos populiarumo prisideda ne tik pažįstamas skonis, bet ir paprastas paruošimas bei gera kaina.
„Rimi“ kulinarai siūlo išbandyti keptą duoną su sodriu čederio sūrio padažu – receptą, kuris pažįstamą užkandį leidžia atrasti iš naujo.
Nustebinkite savo mamą gardžia grilyje kepta duona!
Norintiems vasaros vakarui su draugais pasiūlyti kiek kitokią keptos duonos versiją, kulinarai siūlo receptą, kuriame traški ruginė duona derinama su sodriu čederio sūrio padažu. Užkandį nesunku paruošti namuose, o kepant karšto oro gruzdintuvėje prireiks vos keliolikos minučių.
Kepta duona su česnaku ir čederio sūrio padažu
Jums reikės:
Duonai:
- 500 g ruginės duonos;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus.
Padažui:
- 80 g čederio sūrio;
- 2 a. š. česnako granulių;
- 1 a. š. Dižono garstyčių;
- 100 g grietinės;
- 150 g majonezo;
- 1 a. š. Kajeno pipirų;
- 1 a. š. citrinų sulčių.
Patiekimui (nebūtina):
- 20 g kietojo sūrio.
Duonos gaminimas:
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Duoną supjaustykite mažesniais gabalėliais ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi. Kepkite karšto oro gruzdintuvėje 170 °C temperatūroje apie 12–15 minučių, retkarčiais pamaišydami, kad gabalėliai tolygiai apskrustų. Kol duona kepa, paruoškite padažą: smulkiai sutarkuokite čederio sūrį ir sumaišykite jį su grietine, majonezu, Dižono garstyčiomis, česnako granulėmis, Kajeno pipirais bei citrinų sultimis. Viską kruopščiai išmaišykite iki vientisos masės. Iškeptą duoną sudėkite į didelį dubenį, apliekite paruoštu padažu ir atsargiai išmaišykite. Patiekdami papildomai užtarkuokite kietojo sūrio. Skanaus!
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