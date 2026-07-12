Ypač pavykęs marinatas cukinijoms: išliks kietos ir gardžios iki pat žiemos

Dėl sėkmingo prieskonių derinio ir tinkamai subalansuoto marinato daržovės būna sultingos, apetitą žadinančios ir šaltuoju metų laiku puikiai papildo bet kokį garnyrą.
Pagrindinė šio konservavimo sėkmės paslaptis – teisingos proporcijos ir prieskoniai, dedami į kiekvieną stiklainį. Pačios cukinijos dėl dvigubo užpylimo, išlieka kietos, elastingos ir išlaiko savo patrauklią išvaizdą.
Norint paruošti du 1 litro talpos stiklainius, būtina tiksliai laikytis recepto.
Švieži burokėliai marinuoti apelsinų sultyse
Pagrindiniai ingredientai ir prieskoniai:
- Cukinijos – 1,4 kg
- Česnakai – 6 skiltelės
- Krapų žiedai – 2 vnt.
- Juodųjų pipirų žirneliai – 12 vnt.
- Kvapieji pipirai – 4 vnt.
- Serbentų arba vyšnių lapai – pagal pageidavimą
Marinatui:
- Vanduo – 1 l
- Druska – 2 valg. šaukšt.
- Cukrus – 4 valg. šaukšt.
- Actas – 100 ml
Cukinijų marinato gaminimas:
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Gaminimas pagal šį receptą neužims daug laiko, o rezultatas maloniai nustebins net patyrusius kulinarus.
Cukinijos kruopščiai nuplaunamos ir supjaustomos vidutinio storio griežinėliais arba juostelėmis. Stiklainius ir dangtelius būtina iš anksto sterilizuoti bet kokiu patogiu būdu.
Supjaustytos cukinijos kuo tankiau sluoksniuojamos stiklainiuose ant prieskonių iki pat viršaus.
Daržovės stiklainiuose užpilamos verdančiu vandeniu, uždengiamos dangteliais ir paliekamos pastovėti 15 minučių. Šis etapas leidžia cukinijoms gerai įkaisti.
Praėjus nurodytam laikui, vanduo iš stiklainių atsargiai nupilamas į puodą. Į šį skystį suberiama druska ir cukrus, viskas kruopščiai išmaišoma ir užvirinama. Kai tik sūrymas užverda, į jį supilamas actas ir puodas iškart nukeliamas nuo ugnies.
Užvirusiu marinatu cukinijos stiklainiuose užpilamos iki pat kraštų. Stiklainiai iškart sandariai užsukami uždarymo raktu arba užsukamais dangteliais.
Uždarius stiklainius, juos būtina apversti dugnu į viršų ir gerai apkloti šilta antklode arba storu rankšluosčiu.
Tokios būsenos ruošiniai paliekami, kol visiškai atvės. Lėtas vėsimas užtikrina papildomą savitą sterilizaciją, kurios dėka konservacija patikimai išsilaikys visą žiemą net ir kambario temperatūroje.
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