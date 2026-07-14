Agurkų rauginimo receptais keliauja iš kartos į kartą: užteks kelių ingredientų ir paprasto maišelio

Kaip raugti, kad agurkai išliktų traškūs?
Pasiruošti vėlyvo rudenio ar žiemos atsargoms jau dabar – visai paprasta. Užraugti agurkus galite net vos per 5 minutes. Daugiau laiko reikalauja nebent pats raugimo procesas – švelniai sūrų skonį agurkai įgauna maždaug po kelių valandų, sureagavus druskai.
Priklausomai nuo to, kaip pageidaujama, agurkus galima raugti ir vos kelias valandas, ir parą ar ilgesnį periodą. Konservavimui nebūtinas net ir sandarus stiklainis – užtenka vos kelių sausų ingredientų ir paprasto maišelio.
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Be to, dietistų teigimu, rauginimas – vienas geriausių konservavimo būdų, o mūsų klimato sąlygomis jis itin parankus siekiant papildyti organizmą vitaminais, gerai žarnyno veiklai reikalingais probiotikais ir kitomis vertingomis medžiagomis.
Norintiems, kad užraugti agurkai būtų traškūs, „Maximos“ kulinarijos meistrai primena – jų konservavimui rinksitės nejoduotą druską. Pasak jų, raugiant agurkus vienam litrui vandens reikalingas vieną šaukštas druskos. Taip pat, agurkai bus traškesni, jei prieš rauginimą jie bus palaikyti apie 2–3 valandas šaltame vandenyje. Dedant agurkus į stiklainius, jų nereikia spausti – kitaip jie suminkštės ir praras savo traškumą.
Tradicinis raugintų agurkų receptas su krapais ir česnakais
Turintiems daugiau laiko ar ruošiantiems atsargas rudeniui, žiemai, kulinarijos meistrai siūlo agurkus raugti pagal tradicinį receptą, kuriam prireiks ir vandens, ir įvairių augalų lapų.
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Reikės:
- 2 litrų stiklainio;
- agurkų (kiek sutalpinsite);
- 5 valgomųjų šaukštų druskos;
- 1,9 litro vandens (virinto arba distiliuoto);
- saujos vyšnių, juodųjų serbentų, lauro, krienų lapų (pagal norą);
- 6–9 skiltelių lupto česnako;
- 2 krapų šakelių;
- prieskonių pagal skonį: juodųjų pipirų, aitriųjų paprikų dribsnių, garstyčių sėklų;
- ypatingam skoniui – šviežių krienų juostelių.
Agurkų raugimas:
Padalinkite serbentų, lauro ir krienų lapus, krapus ir česnakus į keturias dalis – pirmąją dalį dėkite ant dugno ir sluoksniuokite trimis sluoksniais su agurkais. Iš viršaus agurkus taip pat uždenkite lapais.
Tuomet ištirpinkite vandenyje druską ir sūrymą užpilkite ant agurkų, palikdami apie 3 centimetrus iki stiklainio viršaus. Uždenkite sandariu dangčiu ir rauginkite kambario temperatūroje, kurioje yra apie 16–22 laipsniai šilumos. Taip agurkus laikykite kelias dienas, kol šie pasieks jūsų mėgstamą skonį.
Jei naudojate itin storą ir sandarų dangtelį, kasdien papurtykite, pradarykite agurkus, kad išleistumėte perteklinį slėgį. Sūrymas turėtų būti švelniai drumstas. Galite valgyti iš karto arba laikykite šaldytuve ar rūsyje ir mėgaukitės visą likusią vasarą, rudenį ar net žiemą.
Sausasis agurkų rauginimo receptas
Užraugti agurkus galite ir patikrintu vos 5 minutes trunkančiu metodu.
Reikės:
- plastikinio maišelio (tinka ir kepimo rankovė)
- 8–10 vidutinio dydžio agurkų;
- 2 šaukštų druskos;
- 4–5 skiltelių česnako;
- saujelės krapų.
Agurkų gaminimas:
Nuplaukite agurkus ir nupjaukite jų galiukus. Agurką galite raugti nepjaustytą arba susmulkintą į kelias dalis. Dėkite agurkus į maišelį, berkite druskos, įdėkite česnako skilteles ir smulkintus krapus. Maišelį gerai pakratykite, kad viskas tolygiai pasiskirstytų ir agurkai apliptų prieskonių mišiniu.
Maišelį su agurkais dėkite pailsėti į šaldytuvą per naktį. Jei nekantraujate ragauti lengvai raugtų agurkų, užteks juos palaikyti šaldytuve ir bent 4 valandas. Nepamirškite, kad nuo laikymo trukmės priklausys agurkų skonio stiprumas.
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