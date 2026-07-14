Ant stalo – kepta bulvė: pakeitus tik vieną ingredientą mėgausitės naujais patiekalo skoniais

Prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė sako, kad pusę sėkmės lemia tinkamas bulvės paruošimas. Svarbiausia – pasirinkti panašaus dydžio bulves, kad jos iškeptų tolygiai.
„Bulves gerai nuplaukite, nusausinkite, lengvai patepkite aliejumi ir pabarstykite druska. Kepkite jas ant vidutinės kaitros, geriausia netiesioginėje kaitroje arba suvyniotas į foliją, kol vidus taps minkštas, o odelė – lengvai apskrus. Jei galimybės kepti bulvės ant grilio nėra, puikiai tiks ir orkaitė. Prieš patiekiant bulvę lengvai įpjaukite ir šakute papurenkite vidų – taip ji geriau sugers pasirinktus priedus“, – pataria J. Tamoševičienė.
Šefė sako, kad keptų bulvių barui nereikia dešimčių ingredientų – pakanka kelių skirtingų skonių, iš kurių kiekvienas galės susikurti savo mėgstamą derinį. Ant stalo verta padėti plaktos varškės su žolelėmis, rūkytos arba lengvai sūdytos lašišos, įvairių sūrių, marinuotų svogūnų, svogūnų laiškų, krapų, traškių svogūnų, pesto, keptų grybų, kukurūzų, pomidorų, alyvuogių ar mėgstamų padažų.
Receptų autorė dalijasi išskirtiniu žiemos patiekalu: kiekvienas gali susikurti pagal save
Penki deriniai, kuriuos verta išmėginti
Jeigu nežinote, nuo ko pradėti, J. Tamoševičienė siūlo išbandyti penkis skirtingus keptų bulvių variantus:
1. Lietuviški skoniai.
Pavyzdžiui, mėgstantiems klasikinius lietuviškus skonius šefė rekomenduoja į karštą bulvę dėti plaktos varškės su žolelėmis, pabarstyti svogūnų laiškais, krapais ir pagardinti šviežiai maltais juodaisiais pipirais.
2. Skandinaviški skoniai.
Norintiems lengvesnio, vasariško skonio verta rinktis skandinavišką derinį – bulvę įdaryti rūkyta arba lengvai sūdyta lašiša, plakta varške, krapais ir pabarstyti šiek tiek tarkuotos citrinos žievelės.
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3. Itališki skoniai.
Jei norisi itališkų skonių, bulvę papildykite šaukšteliu pesto, mocarela, smulkintais saulėje džiovintais pomidorais ir keliais šviežio baziliko lapeliais.
4. Gurmaniška versija.
Ieškantiems įdomesnių derinių šefė siūlo gurmanišką variantą – į karštą bulvę dėti bri sūrio, karamelizuotų svogūnų, apšlakstyti medumi ir pabarstyti smulkintais graikiniais riešutais.
5. Cezario salotų skonio bulvė.
Jei mėgstate klasikinį Cezario salotų skonį, karštą bulvę papildykite keptos vištienos gabalėliais, tarkuotu parmezanu, traškiais romaninių salotų lapais ir Cezario padažu. Norint dar daugiau tekstūros, pabarstykite skrebučių trupiniais.
„Nebijokite eksperimentuoti – kepta bulvė yra vienas universaliausių produktų. Net ir pakeitus vos vieną ingredientą galima atrasti visiškai naują skonį. Būtent todėl ši tendencija taip greitai išpopuliarėjo – ji leidžia kiekvienam susikurti savo tobulą derinį“, – priduria J. Tamoševičienė.
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