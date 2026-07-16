Greitų užkandžių idėjos: traškūs žiedinių kopūstų kąsneliai nuo stalo dings pirmieji

Žemų kainų prekybos tinklas „Lidl“ kviečia pasiruošti maloniems vakarams, per kuriuos netrūks nei emocijų, nei traškių, sočių bei pikantiškų skonių, kurie vainikuos bet kokią šventę.
Kad viso vakaro nereikėtų praleisti virtuvėje, šaltus užkandžius verta pasiruošti iš anksto, o kepti skirtus – iš anksto sudėti į kepimo skardą. Tuomet beliks juos pašauti į orkaitę.
Vienas padažas – visai komandai
Pikniko idėja: duonos suktinukai su kumpiu ir sūriu
Tiek prie karštų, tiek ir prie vėsių užkandžių pirmiausia verta pasiruošti gaivų česnakinį padažą.
Padažui reikės:
- 200 g natūralaus jogurto
- 2 skiltelių česnako
- Šlakelio citrinos sulčių
- Druskos, pipirų
Padažo gaminimas:
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Dubenėlyje sumaišykite natūralų jogurtą, įspauskite česnako skilteles, įpilkite šlakelį citrinos sulčių, įberkite druskos, pipirų ir viską išmaišykite. Padėkite į šaldytuvą, kad atvėstų, o skoniai – susijungtų.
Sočiam apšilimui: tortilijų suktinukai su kumpiu ir sūriu
Šiuos suktinukus galima paruošti iš anksto ir laikyti šaldytuve. Juos ne tik patogu valgyti rankomis, bet ir ypač pigu pagaminti: tai puikus būdas sutaupyti ir išvengti maisto švaistymo, nes įdarą lengva pritaikyti pagal tai, ką jau turite namuose.
Reikės:
- 4 didelių tortilijų
- 200 g kreminio sūrio
- 150 g virto arba rūkyto kumpio
- 100 g fermentinio sūrio
- 1 nedidelio šviežio agurko
- Saujos salotų lapų
- Žiupsnelio maltų juodųjų pipirų
Suktinukų gaminimas:
Tortilijas aptepkite kreminiu sūriu, ant viršaus išdėliokite kumpį, tarkuotą sūrį, plonai supjaustytą agurką ir salotų lapus. Pagardinkite pipirais.
Tortilijas tvirtai susukite ir bent 15–20 minučių palaikykite šaldytuve. Tuomet supjaustykite maždaug 2–3 cm storio gabalėliais ir patiekite.
Agurkų užkandžiai su tunu
Lengvas ir gaivus užkandis puikiai subalansuos sotesnius stalo patiekalus. Rekomenduojame vietoje duonos naudoti agurkų griežinėlius, kurie suteiks traškumo, o tuno įdarui paruošti prireiks vos kelių minučių.
Reikės:
- 2 ilgavaisių agurkų (arba 5–6 trumpavaisių agurkų)
- 1 skardinės konservuoto tuno
- 2 v. š. majonezo arba natūralaus jogurto
- 1 a. š. garstyčių
- 2–3 marinuotų agurkėlių
- Kelių svogūnų laiškų
- Druskos ir pipirų
Užkandžių gaminimas:
Tuną nusausinkite ir sumaišykite su majonezu arba jogurtu, garstyčiomis, smulkintais marinuotais agurkėliais bei svogūnų laiškais. Pagardinkite druska ir pipirais.
Šviežius agurkus supjaustykite storesniais griežinėliais. Ant kiekvieno jų dėkite po šaukštelį tuno įdaro.
Sluoksniuotos tešlos lazdelės su sūriu
Auksinės, traškios ir gardžios tiek karštos, tiek atvėsusios – šios lazdelės gali tapti vienu greičiausiai nuo stalo dingstančių užkandžių.
Reikės:
- Atšildytos sluoksniuotos tešlos
- 120 g tarkuoto fermentinio sūrio
- 1 kiaušinio
- 1 a. š. rūkytos paprikos
- Saujos sezamo sėklų
- Žiupsnelio česnako miltelių
- Žiupsnelio druskos
Užkandžio gaminimas:
Sluoksniuotą tešlą lengvai pakočiokite ir aptepkite plaktu kiaušiniu. Pabarstykite sūriu, rūkyta paprika, česnako milteliais ir trupučiu druskos.
Tešlą supjaustykite maždaug 2 cm pločio juostelėmis. Kiekvieną juostelę kelis kartus persukite ir sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Apibarstykite sezamo sėklomis.
Kepkite iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 12–15 minučių, kol lazdelės taps auksinės ir traškios. Patiekite su gaiviu česnakiniu padažu.
Aštrūs žiedinių kopūstų kąsneliai
Norintiems aštresnio, bet ne mėsiško užkandžio verta išbandyti orkaitėje keptus žiedinių kopūstų kąsnelius.
Reikės:
- 1 nedidelio žiedinio kopūsto
- 100 g kvietinių miltų
- 150 ml pieno arba vandens
- 100 g džiūvėsėlių
- 1 a. š. rūkytos paprikos
- 0,5 a. š. česnako miltelių
- 3 v. š. aitriųjų paprikų padažo
- 1 v. š. medaus
- Druskos
Užkandžio gaminimas:
Žiedinį kopūstą išskirstykite nedideliais žiedynais. Miltus sumaišykite su pienu arba vandeniu, rūkyta paprika, česnako milteliais ir druska.
Žiedynus merkite į tešlą, tuomet apvoliokite džiūvėsėliuose. Dėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir kepkite iki 210 °C įkaitintoje orkaitėje apie 20–25 minutes.
Aitriųjų paprikų padažą sumaišykite su medumi. Iškepusius žiedynus apšlakstykite padažu ir dar 3–5 minutėms grąžinkite į orkaitę. Skanaukite tiek karštus, tiek ir atvėsusius.
Pupelių ir sūrio kesadilijos
Traškios tortilijos, išsilydęs sūris ir švelniai arba drąsiai aštrus įdaras – priklausomai nuo to, kiek aitriųjų paprikų nuspręsite pridėti. Šis užkandis – sotus, nebrangus ir paruošiamas vienoje keptuvėje.
Reikės:
- 4 didelių tortilijų
- 1 skardinės raudonųjų pupelių
- 150 g tarkuoto fermentinio sūrio
- 0,5 skardinės konservuotų kukurūzų
- 1 nedidelio pomidoro
- 0,5 a. š. maltų aitriųjų paprikų
- 0,5 a. š. maltų kmynų
- Kelių marinuotų Chalapos paprikų griežinėlių
- Aliejaus kepimui
Kesadilijų gaminimas:
Pupeles nusausinkite ir dalį jų lengvai sutrinkite šakute. Sumaišykite su kukurūzais, smulkintu pomidoru, prieskoniais ir Chalapos paprikomis.
Ant pusės kiekvienos tortilijos užberkite sūrio, uždėkite pupelių įdaro ir vėl pabarstykite sūriu. Tortiliją perlenkite pusiau.
Kepkite lengvai aliejumi pateptoje keptuvėje po 2–3 minutes iš abiejų pusių. Supjaustykite trikampiais ir patiekite su gaiviu česnakiniu padažu.
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