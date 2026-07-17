Savaitgalį verta užsukti į „Lidl“: siūlo ypatingas kainas kiaulienai, bananams ir kitiems vasaros favoritams

Šio „Supersavaitgalio“ žvaigždė – šviežias kiaulienos kumpis, kurio kilogramą bus galima įsigyti vos už 2,39 Eur. Desertams puikiai tiks bananai, kainuosiantys tik 0,79 Eur už kilogramą. Taip pat pirkėjų lauks „Rokiškio Naminė“ 30 proc. riebumo grietinė už 1,79 Eur, 500 g „Merrild In Cup“ maltos kavos – už 5,99 Eur bei „Solevita Tropical“ įvairių vaisių gėrimas, kurio net 14 pakelių pakuotę bus galima įsigyti tik už 3,75 Eur.
Kai savaitgalio pirkinių krepšelyje jau puikuojasi gardūs produktai, belieka nuspręsti, ką gaminti. Šįkart „Lidl“ kviečia įkaitinti grilį ir iškepti sultingą kiaulienos kumpį su garstyčių ir grietinės padažu, o desertui pasigaminti internetą užkariavusius naminius bananų ledus su šokoladu ir riešutais. Abu receptai nereikalauja daug laiko ir pinigų bei neabejotinai pradžiugins visą šeimą.
Grilyje keptas kiaulienos kumpis su garstyčių ir grietinės padažu
Susiję straipsniai
Kiaulienos kumpis – puikus pasirinkimas kepti grilyje, kai norisi gardaus, sotaus ir nebrangaus patiekalo. Sodraus dūmo aromato kupiną kiaulienos kumpį dar labiau paskanins garstyčių ir grietinės padažas, kurį pasigaminti – be galo paprasta.
4–6 porcijoms reikės:
1 kg šviežio kiaulienos kumpio
2 v. š. alyvuogių aliejaus
2 česnako skiltelių
1 a. š. saldžiosios paprikos
Druskos pagal skonį
Šviežiai maltų juodųjų pipirų
Šviežių sezoninių daržovių, bulvių ar kito mėgstamo garnyro
Padažui:
200 g 30 proc. riebumo grietinės
1 v. š. grūdėtųjų garstyčių
1 a. š. citrinos sulčių
Saujos smulkintų krapų
Gaminimas:
Kiaulienos kumpį supjaustykite maždaug 2 cm storio kepsniais. Alyvuogių aliejų sumaišykite su smulkintu česnaku, paprika, druska ir pipirais. Marinatu aptepkite mėsą ir palikite bent 30 minučių pasimarinuoti.
Gerai įkaitinkite grilį. Kepsnius kepkite po 4–5 minutes iš kiekvienos pusės, kol jie gražiai apskrus ir išliks sultingi. Vėliau leiskite jiems bent 10 minučių „pailsėti“.
Mėsai kepant, dubenėlyje sumaišykite grietinę, garstyčias, citrinos sultis ir smulkintus krapus.
Iškepusius kepsnius patiekite su paruoštu padažu. Šalia puikiai tiks šviežių daržovių salotos, grilyje keptos bulvės arba mėgstamos sezoninės daržovės.
Apsidžiaugs visi smaližiai: naminiai bananų ledai su šokoladu ir riešutais
Nors grilis – tikra vasaros žvaigždė, karštą dieną verta paskanauti ir naminių desertų. Vos iš kelių ingredientų pagaminti bananų ledai yra natūraliai saldūs, kreminiai ir puikiai tinka savaitgalio vaišėms. Šį receptą lengvai paruošite iš anksto, o prieš patiekiant beliks pagardinti mėgstamais priedais.
4 porcijoms reikės:
4 gerai sunokusių bananų
150 g 30 proc. riebumo grietinės
2 v. š. medaus
50 g juodojo šokolado
50 g mėgstamų riešutų
Žiupsnelio cinamono (nebūtina)
Gaminimas:
Bananus nulupkite, supjaustykite griežinėliais ir bent 4 valandoms, o geriausia – per naktį, padėkite į šaldiklį.
Sušalusius bananus sudėkite į trintuvą, įdėkite grietinės, medaus ir viską sutrinkite iki vientisos, kreminės masės. Jei norisi, pagardinkite žiupsneliu cinamono.
Ledus iš karto paskirstykite į dubenėlius arba dar valandai padėkite į šaldiklį, jei norite tvirtesnės konsistencijos.
Prieš patiekdami pabarstykite smulkintais riešutais ir užtarkuokite arba užpilkite tirpinto juodojo šokolado.
Skanaus!
Ypatingų „Supersavaitgalio“ pasiūlymų ieškokite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.