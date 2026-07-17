Tobuliausi ledai pagal L. Rimgailę: šiam gardumynui reikės vos vieno ingrediento

Tereikia sublenderiuoti arbūzą, supilstyti masę į ledų formeles ir kelioms valandoms padėti į šaldiklį. Rezultatas – gaivus, natūraliai saldus skanėstas, kuris ne tik padeda atsivėsinti, bet ir tampa smagia vasaros veikla visai šeimai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kai lauke karšta, vaikams ledų norisi kone kasdien. Man patinka receptai, kuriems nereikia ilgai stovėti virtuvėje – užtenka prinokusio arbūzo, trintuvo ir kelių valandų šaldiklyje.
Šiam receptui tereikia prinokusio arbūzo ir ledų formelių. Mums su sūnumi Oskaru tai buvo ne tik smagus gaminimo procesas, bet ir puiki proga praleisti laiką kartu.
Saldesniam savaitgaliui: pyragas su šaldytomis uogomis ir ledais
Po kelių valandų jau ragavome gardžius naminius ledus – kartais būtent tokios paprastos akimirkos tampa gražiausiais vasaros prisiminimais“, – sako „Rimi“ ambasadorė Liucina Rimgailė.
Vos vienas ingredientas – ir gaivus desertas paruoštas
Naminiai arbūzų ledai – vienas paprasčiausių vasaros receptų. Jiems nereikia nei grietinėlės, nei kondensuoto pieno ar papildomų saldiklių. Prinokęs arbūzas yra natūraliai saldus ir sultingas, todėl puikiai tinka gaiviam vasaros desertui.
Norint paįvairinti skonį, į sutrintą arbūzą galima įspausti šiek tiek laimo sulčių, įdėti mėtos lapelių arba kelias braškes. Tokie ledai puikiai tinka tiek kasdieniam desertui, tiek vaišėms sode ar terasoje.
Susiję straipsniai
Arbūzų ledams be pridėtinio cukraus
Jums reikės:
- 1 kg arbūzo minkštimo be sėklų;
- 1 laimo (nebūtina);
- kelių mėtos lapelių (nebūtina).
Ledų gaminimas:
Arbūzą supjaustykite gabalėliais, išimkite sėklas ir sudėkite į trintuvą. Jei norite gaivesnio skonio, įspauskite laimo sulčių ir įdėkite kelis mėtos lapelius. Viską sutrinkite iki vientisos masės, supilstykite į ledų formeles ir įstatykite pagaliukus. Formeles dėkite į šaldiklį bent 4–5 valandoms arba per naktį. Prieš išimdami ledus iš formelių, jas kelioms sekundėms palaikykite po šiltu vandeniu. Skanaus!
ledaiarbūzaiLiucina Rimgailė
Rodyti daugiau žymių