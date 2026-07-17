Vasaros skonis, kuriam neįmanoma atsispirti: voveraitės švelniame padaže

Tikras vasaros skonis, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti!
P.s. už voveraites dėkoju savo kaimynei.
Reikės:
Lazanija su grybais – nepamirštamai vakarienei (receptas)
- ~2 l voveraičių,
- 100 – 150 gr. karštai rūkytos šoninės gabaliukų,
- 1 – 2 svogūnų,
- 300 – 400 ml. grietinėlės (naudojau 30 %),
- šviežių krapų,
- lydyto sviesto arba aliejaus kepimui,
- druskos.
- Papildomai reikės šviežių bulvių.
Voveraičių gaminimo eiga:
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Voveraites nuploviau po tekančiu vandeniu, sudėjau į puodą su verdančiu vandeniu ir apviriau ~ 5 – 7 min. (verdant susidaro putos, jas nugriebkite! ). Į keptuvę su lydytu sviestu sudėjau pjaustytus svogūnus, šoninę ir viską kartu pakepinau iki svogūnai suminkštėjo, tuomet sudėjau apvirtas voveraites, pamaišant pakepinau kelias min., supyliau grietinėlę, pagardinau druska ir troškinau ~ 7 – 10 min. iki padažas sutirštėjo. Baigiant troškintis pagardinau šviežiai smulkintais krapais...
Kaip gardu, apsivalgymas! Patiekiau su šviežiomis bulvėmis.
grybaivoveraitėsreceptai
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