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Vasaros skonis, kuriam neįmanoma atsispirti: voveraitės švelniame padaže

2026 m. liepos 17 d. 17:42
„Gamink su Audrone“
Receptas
Voveraitės, troškintos švelniame grietinėlės padaže, su šonine bei svogūnais, patiektos kartu su dar garuojančiomis šviežiomis bulvėmis ir gausiai pabarstytos šviežiais krapais.
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Tikras vasaros skonis, kuriam tiesiog neįmanoma atsispirti!
P.s. už voveraites dėkoju savo kaimynei.
Reikės:

Lazanija su grybais – nepamirštamai vakarienei (receptas)

  • ~2 l voveraičių,
  • 100 – 150 gr. karštai rūkytos šoninės gabaliukų,
  • 1 – 2 svogūnų,
  • 300 – 400 ml. grietinėlės (naudojau 30 %),
  • šviežių krapų,
  • lydyto sviesto arba aliejaus kepimui,
  • druskos.
  • Papildomai reikės šviežių bulvių.

Voveraičių gaminimo eiga:

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Voveraites nuploviau po tekančiu vandeniu, sudėjau į puodą su verdančiu vandeniu ir apviriau ~ 5 – 7 min. (verdant susidaro putos, jas nugriebkite! ). Į keptuvę su lydytu sviestu sudėjau pjaustytus svogūnus, šoninę ir viską kartu pakepinau iki svogūnai suminkštėjo, tuomet sudėjau apvirtas voveraites, pamaišant pakepinau kelias min., supyliau grietinėlę, pagardinau druska ir troškinau ~ 7 – 10 min. iki padažas sutirštėjo. Baigiant troškintis pagardinau šviežiai smulkintais krapais...
Kaip gardu, apsivalgymas! Patiekiau su šviežiomis bulvėmis.
„Gamink su Audrone“
grybaivoveraitėsreceptai
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