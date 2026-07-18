Valgiai su arbūzu: atgaivins nuo šilumos ir nustebins netikėtais skoniais

Šie vaisiai yra neabejotini favoritai – savo populiarumu iš sąrašo viršūnės išstumia net bananus. Apie arbūzų naudą organizmui šiltuoju metu primena ir dietistai. Jų teigimu, raudono minkštimo arbūzai, supjaustyti kubeliais ir, pavyzdžiui, telpantys į puodelį, žmogaus organizmą praturtina vitaminų C ir A bei antioksidanto likopeno gausa. Šiame vaisiuje esančios medžiagos vasarą ypač praverčia aktyviai sportuojantiems – gali padėti greičiau atsistatyti po fizinio krūvio ir sumažinti raumenų skausmą.
Visgi kaip ir mėgaujantis bet kokiu kitu produktu – valgant arbūzus svarbu nepamiršti saiko. Nors vaisius ir nėra kaloringas – jame yra nemažai cukrų, todėl dietistai vienam žmogui per dieną rekomenduoja neviršyti 300 gramų arbūzo porcijos.
Kaip išsirinkti sultingą arbūzą?
Patarimai, kaip išsirinkti skaniausią arbūzą
Nors daugumai atrodo, kad tai, kokį arbūzą pavyks parsinešti namo – loterija, vis tik išsirinkti jį parduotuvėje yra itin paprasta. Vienas populiariausių būdų – pastuksenti į arbūzo paviršių. Jei vaisius bus sunokęs, pastuksenus jo paviršių garsas bus skardus. Tokio arbūzo žievė turėtų būti be jokių įtrūkimų, su aiškiomis juostomis ir nedidele geltona dėme ant šono. Tai rodiklis, kad arbūzas – pilnai sunokęs, sultingas.
Ar arbūzas tenkins savo kokybe, priklauso ir nuo to, kaip jis bus laikomas namuose. Arbūzai kaip ir kiti egzotiniai vaisiai, pavyzdžiui, mangai, ananasai, bananai, melionai ar panašiai, turi būti laikomi kambario temperatūroje, nešaldomi. Taisyklė netaikoma tada, kai arbūzas jau yra perpjautas ir pradėtas valgyti – tokiu atveju vaisių reikėtų laikyti šaldytuve.
Nors arbūzais mėgautis gardu ir valgant juos paprasčiausiai supjaustytus, ieškantiems idėjų, kaip dar galima paruošti šį vaisių ir kartu atsigaivinti, „Maximos“ kulinarijos meistrai siūlo išbandyti du piniginei draugiškus receptus – arbūzų gaspačą ir salotas.
Ispaniškas arbūzinis gaspačas
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Nors ispaniška trintinė, kitaip žinoma gaspačo pavadinimu, įprastai ruošiama naudojant tik pomidorus, svogūnus ir česnakus, vis tik paruošti ją galima ir pasitelkiant vieną populiariausių vasaros vaisių – arbūzus.
Reikės:
- 600 g arbūzo;
- 1 šaukšto tarkuotos žaliosios citrinos žievelės;
- 2 šaukštų šviežių žaliosios citrinos sulčių;
- druskos pagal skonį;
- 1–2 skiltelių česnako (susmulkintų);
- 2 saujų pjaustytų prinokusių pomidorų;
- 2 saujų kubeliais pjaustytų agurkų;
- nedidelės pjaustytos oranžinės arba geltonosios paprikos;
- pusės pjaustyto raudonojo svogūno;
- 1 šaukšto balzaminio arba raudonojo vyno acto;
- šaukšto alyvuogių aliejaus;
- šviežiai maltų juodųjų pipirų (pagal skonį);
- 2 šaukštų maltos kalendros, krapų arba petražolių bei žiupsnelio cukraus.
Gaspačo gaminimas:
Arbūzą supjaustykite nedideliais kubeliais. Į didelį dubenį sudėkite visu ingredientus ir sutrinkite iki vientisos masės. Patiekdami gardinkite petražolėmis arba krapais.
Klasikinės Kaprio (it. caprese) salotos su grilyje keptu arbūzu
Norint paruošti gaivias Kaprio salotas su ant grilio keptu arbūzu, kuriomis galės pasimėgauti visa šeima, reikės:
- pusės arbūzo;
- 500 g smulkiavaisių pomidorų;
- 1 vnt. mocarelos (arba 1 indelio mocarelos rutuliukų);
- medaus ir citrinos sulčių mišinio (arbūzo glazūrai);
- alyvuogių aliejaus (pašlakstymui);
- balzaminio acto (pašlakstymui);
- kelių šviežio baziliko lapelių;
- druskos (pagal skonį);
- pipirų (pagal skonį).
Salotų gaminimas:
Pirmiausiai tinkamai pasiruoškite šviežias daržo gėrybes – nuplaukite pomidorus, besėklį arbūzą ir šviežius baziliko lapelius. Įkaitinkite grilį, o kol jis kais – arbūzą supjaustykite į stambesnes riekeles ir šiukštu nenupjaukite jo žievelės, kurioje gausu mineralų ir vitaminų.
Patarimas: arbūzo minkštimą galite supjaustykite ir 2–3 cm kubeliais bei suverti juos ant iešmelio. Kepant bus patogiau padėti, vartyti, nuimti, o ir lėkštėje atrodys gražiau.
Kad arbūzas įgautų ryškesnį skonį – aptepkite supjaustytas jo riekeles citrinos sulčių ir medaus mišiniu bei kepkite ant grotelių vidutinėje kaitroje po 2–3 minutes iš abiejų pusių, kol atsiras grilio įspaudai. Beje, neturintys grilio, tačiau norintys pajusti kepto arbūzo skonį, tai gali padaryti ir namuose, ant keptuvės.
Kol arbūzas kepa, ruoškite tradicines Kaprio salotas: griežinėliais supjaustykite mocarelos sūrį (jei naudosite ne mocarelos rutuliukus), o smulkiavaisius pomidorus perpjaukite pusiau. Kai arbūzo riekelės apkeps, leiskite joms atvėsti, tuomet jas šiek tiek nusausinkite, kad arbūzas neištižtų.
Arbūzo riekeles patiekite lėkštėje. Atskirai sumaišykite pomidorus, sūrio riekeles ar burbuliukus bei baziliko lapus. Pagardinkite druska, pipirais, aliejumi bei balzaminiu actu. Nieko nelaukite ir išsyk ragaukite!