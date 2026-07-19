Gaivus ir vasariškas A. Ivanausko desertas iš vaisių ir želė: neužtruksite net pusvalandžio

Greipfrutų skonio želė su vaisiais
Gaminimo laikas: 25 min.
Šaldymo laikas: 4–6 val.
Reikės (10–12 asm.):
- 1 kg konservuotų vaisių (persikų, ličių, ananasų)
- 1 kg šviežių vaisių ir uogų (ananasų, vyšnių, aviečių, gervuogių, mangų ir pan.)
- 700–750 ml greipfrutų skonio gazuoto gaiviojo gėrimo
- 24 g želatinos
- 40 ml mangų ir pasiflorų skonio uogų tyrės
Deserto gaminimas:
Konservuotus vaisius nusausinkite ir, jei reikia, supjaustykite mažesniais gabalėliais. Šviežius vaisius ir uogas nuplaukite, stambesnius vaisius supjaustykite kąsnio dydžio gabalėliais.
Vaisius ir uogas sudėkite į silikoninę formą arba paskirstykite į serviravimo indelius.
Į 100 ml greipfrutų skonio gazuoto gaiviojo gėrimo suberkite želatiną ir palikite kelioms minutėms išbrinkti.
Išbrinkusią želatiną kaitinkite nustatę silpną kaitrą, kol visiškai ištirps. Sudėkite mangų ir pasiflorų skonio uogų tyrę ir išmaišykite.
Nuimkite nuo kaitros ir nuolat maišydami pamažu supilkite likusį greipfrutų gaivųjį gėrimą.
Paruoštą želė masę atsargiai užpilkite ant vaisių. Formą arba indelius palikite šaldytuve 4–6 val., kol sustings.
Alfas Ivanauskasželėdesertas
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