Rūkyti jautienos šonkauliai: grilio meistras K. Krivickas pasidalino ypač gardžiu receptu

Produktai:
- Jautienos šonkauliai
- Česnako granulės
- Svogūnų milteliai
- Juodieji pipirai
- Druska
- Vorčesterio padažas
Šonkaulių gaminimas:
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Šonkaulius prieskoniuojame ir paliekame marinuotis bent 4 valandoms, geriausia per naktį.
Rūkome 3 valandas 110 °C temperatūroje, tuomet suvyniojame į mėsininko popierių ir grąžiname į grilį dar porai valandų.
Šonkaulius traukiame, kai vidinė temperatūra pasiekia 97 °C. Patiekiame su keptomis kukurūzų burbuolėmis ir kopūstų salotomis. Skanaus!
Video receptą rasite čia:
grilisšonkauliaireceptas
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