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Rūkyti jautienos šonkauliai: grilio meistras K. Krivickas pasidalino ypač gardžiu receptu

2026 m. liepos 20 d. 18:00
Kristupas Krivickas, Kamado Bono grilio meistras
Receptas
Rūkyti jautienos šonkauliai, kuriuos rekomenduoja pasigaminti grilio meistras Kristupas Krivickas.
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Produktai:
  • Jautienos šonkauliai
  • Česnako granulės
  • Svogūnų milteliai
  • Juodieji pipirai
  • Druska
  • Vorčesterio padažas

Šonkaulių gaminimas:

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Šonkaulius prieskoniuojame ir paliekame marinuotis bent 4 valandoms, geriausia per naktį.
Rūkome 3 valandas 110 °C temperatūroje, tuomet suvyniojame į mėsininko popierių ir grąžiname į grilį dar porai valandų.
Šonkaulius traukiame, kai vidinė temperatūra pasiekia 97 °C. Patiekiame su keptomis kukurūzų burbuolėmis ir kopūstų salotomis. Skanaus! 
Video receptą rasite čia:
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