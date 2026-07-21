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Burnoje tirpstančios arbūzo salotos: paprastas ir netikėtas derinys pavergs nuo pirmo kąsnio

2026 m. liepos 21 d. 14:38
Receptas
Kai už lango įsitvirtina vasaros karštis, vis dažniau ieškoma gaivių, sultingų produktų, padedančių atsivėsinti. Vienas ryškiausių sezono favoritų – arbūzai.
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Nors arbūzas puikiai tinka valgyti ir vienas, „Iki“ šefas Dainius Špakauskas siūlo išbandyti paprastą, greitą ir nebrangų būdą jį patiekti kitaip – pasigaminti burnoje tirpstančias arbūzo salotas, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Nors arbūzą galima skanauti ir vieną, šaldyti kaip ledus ar net dėti ant griliaus, pirkėjai vis dažniau ieško būdų, kaip mėgautis šiuo populiariausiu vasaros vaisiumi ir eksperimentuoti nebijo.
Norintiems išbandyti naujus skonius, „Iki“ šefas Dainius Špakauskas siūlo paprastą, bet netikėtą derinį – gaivias arbūzų salotas su feta.

Fetos salotos su arbūzais

Arbūzų salotos su feta
Ingredientai:
  • 500 g arbūzo
  • 150 g fetos sūrio
  • sauja šviežių mėtų
  • 1 valgomasis šaukštas alyvuogių aliejaus
  • šlakelis citrinos sulčių
  • žiupsnelis šviežiai maltų juodųjų pipirų

Salotų gaminimas:

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Arbūzą supjaustykite kąsnio dydžio kubeliais, jei reikia – pašalinkite sėklas.
Fetos sūrį sutrupinkite arba supjaustykite nedideliais gabalėliais.
Į dubenį sudėkite arbūzą ir fetą, lengvai išmaišykite.
Suberkite smulkintas šviežias mėtas.
Apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir citrinos sultimis.
Pagardinkite pipirais ir atsargiai dar kartą sumaišykite.
Patarimas: patiekite gerai atšaldytas – tai vienas gaiviausių vasaros derinių, puikiai tinkantis tiek kaip užkandis, tiek kaip lengvas garnyras prie grilio patiekalų.
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