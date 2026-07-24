Dietistė Vaida Kurpienė apie sūrius: ką iš tiesų verta žinoti apie vaikų mėgstamas plėšomas sūrio lazdeles

„Maximos“ subalansuotos mitybos partnerė Vaida Kurpienė atkreipia dėmesį, kad sūriai yra ne tik puikus baltymų ir kalcio šaltinis, bet ir sotus produktas. Todėl ypač vasarą jie gali tapti ne tik užkandžiu, bet ir pagrindiniu patiekalu.
„Pavyzdžiui, patiekiant sūrius su vaisiais ar uogomis, tai sustiprins ragavimo malonumą. Vaisiai ir uogos suteikia saldumo, sūris – sūrumo ir riebumo. O šių trijų skonių kombinacija suaktyvina malonumo hormono – dopamino – gamybą. Svarbu valgyti lėtai, kad visi produktai kuo ilgiau liestų liežuvio receptorius“, – pataria V. Kurpienė.
Skirtingos rūšys – vis kitokiam vasaros stalui
Jei norite sulieknėti ir valgote daug vaisių, turite atkreipti dėmesį į vieną detalę
Vienas populiariausių pasirinkimų – mocarela. Šis švelnaus pieniško skonio, minkštas ir elastingas nebrangus sūris puikiai dera su pomidorais, agurkais, bazilikais ir kokybišku alyvuogių aliejumi, o keli gabalėliai pilno grūdo duonos tokį derinį paverčia visaverčiu patiekalu.
Artima mocarelos giminaitė – burata. Viduje slepianti plėšytos mocarelos ir grietinėlės įdarą, burata yra gerokai sodresnės tekstūros ir išsiskiria itin švelniu ir kreminiu skoniu. Ji dažniausiai patiekiama su pomidorais, bazilikais, traškia duona ar keptomis daržovėmis, o šiltuoju sezonu puikiai dera ir su persikais, abrikosais, uogomis ar melionais.
Ryškesnio skonio mėgėjams V. Kurpienė rekomenduoja brinzą – tradiciškai iš avių pieno gaminamą sūrį. „Brinza sūresnė, ryškesnio skonio, todėl labai tinka su agurkais, pomidorais, paprikomis, alyvuogėmis, žalumynais ir duona. Salotose ji gali pakeisti įprastą padažą – papildomai berti druskos dažnai ir nebereikia“, – dėmesį atkreipia dietistė.
Švelnesnio skonio mėgėjams puikus pasirinkimas – pelėsinis bri sūris. Nors šis sviestiniu aromatu ir kremine konsistencija pasižymintis sūris dažnai laikomas desertiniu, jis puikiai dera ne vien su vaisiais ar uogomis, bet ir su gražgarste, alyvuogėmis ar keptomis daržovėmis.
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Tuo metu ieškantiems sotesnių, greitai paruošiamų ir nebrangių patiekalų variantų rekomenduojama išbandyti įvairias tepamo sūrio rūšis. Tam pakanka papjaustyti pilno grūdo duonos riekelių, ant kurių kiekvienas šeimos narys gali teptis savo mėgstamo sūrio. Šalia papjausčius vyšninių pomidorų, gaivus ir sotus valgis – garantuotas.
Dar vienu pilnaverčiu užkandžiu gali tapti ir plėšomos sūrio lazdelės, ypač mėgstamos vaikų. „Yra žmonių, į sūrio lazdeles žiūrinčių įtariai, neva tai yra stipriai perdirbtas produktas. Tai – ne tiesa. Plėšomos sūrio lazdelės yra paprasčiausia mocarela, tik mažesnio drėgnumo, tvirtesnės tekstūros ir kitokios formos“, – pabrėžia V. Kurpienė.
Pasak dietistės, plėšomose sūrio lazdelėse nemažai baltymų, kalcio ir vitamino B. Dvi įprasto dydžio lazdelės turi apie 120 kcal, tad vos dviejų–trijų gali pilnai pakakti greitam užkandžiui.
Salotos su burata
Nusprendusiems palepinti save ir artimuosius lengvu ir greitai paruošiamu sūrio užkandžiu, subalansuotos mitybos partnerė V. Kurpienė siūlo išbandyti porą gardžių idėjų. Viena jų – vos per kelias minutes paruošiamos, nebrangios, gaivios ir žaismingos vasariškos salotos.
Reikės:
- 35 proc. riebumo 150 g buratos sūrio (patogiam vartojimui rekomenduojama rinktis mini buratas didesnėje pakuotėje);
- 250 g vyšninių pomidorų;
- 2 v. š. ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 1 a. š. balzaminio acto (pagal skonį);
- šviežių bazilikų lapelių,
- druskos, šviežiai maltų juodųjų pipirų (pagal skonį).
Salotų gaminimas:
Vyšninius pomidorus perpjaukite pusiau, išdėliokite lėkštėje protarpiais su mini buratos rutuliukais. Ant viršaus paskleiskite švelniai patrintus baziliko lapelius, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pagardinkite trupučiu druskos ir pipirų. Jei mėgstate, užlašinkite balzaminio acto.
Vasaros sūrių lėkštė su vaisiais ir uogomis
Vasarą netikėtai užgriuvus draugų būriui ar organizuojant vakarėlį, galima greitai patiekti sotų ir skirtingus skonius kiekvienam leidžiantį derinti užkandį.
Šiai gausiai vasaros sūrių lėkštei reikės:
- 50 proc. riebumo 600 g mocarelos sūrio (galima rasti išsyk didelėje pakuotėje);
- 35 proc. riebumo 300 g buratos sūrio (patogiam vartojimui rekomenduojama rinktis mini buratas didesnėje pakuotėje);
- 60 proc. riebumo 400 g brinzos sūrio;
- 500 g pelėsinio bri sūrio (galima rasti išsyk didelėje pakuotėje);
- 600 g mėgstamų uogų (braškių, mėlynių, aviečių ar gervuogių);
- 300 g vynuogių;
- 4 persikų arba nektarinų;
- 200 g žaliųjų arba juodųjų alyvuogių;
- 2 agurkų;
- 5 paprastų arba 500 g vyšninių pomidorų;
- 2 saldžiųjų paprikų;
- 80 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- šviežių bazilikų lapelių,
- gražgarstės,
- druskos, maltų juodųjų pipirų (pagal skonį).
Užkandžio gaminimas:
Sūrius, jei reikia nusausinkite ir patiekite arba prieš tai, supjaustykite kąsnio dydžio gabaliukais. Griežinėliais supjaustykite agurkus, pomidorus ir persikus arba nektarinus, plonomis juostelėmis supjaustykite paprikas. Kartu su uogomis ir alyvuogėmis viską išdėliokite lėkštėje arba ant medinės lentelės. Pabarstykite druska, pipirais, patrintais baziliko lapeliais ir kapota gražgarste. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, šalia patiekite pilno grūdo duonos ar prancūziško batono. Skanaus!
sūrislazdelėsVaida Kurpienė
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