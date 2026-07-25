Gardžiausias įdarytos cukinijos receptas: pamiršit net visus patiekalus su mėsa

„Vasarą kuo toliau, tuo mažiau pietums pasigendu mėsos. Kai tiek daug daržovių, man jos tiesiog nesinori“, – sako maisto tinklaraštininkė.
Cukinija, įdaryta pupelėmis ir feta
Produktai:
Cukinijų apkepas: puikus skonis nustebins net ir mėsos gerbėjus
- 2 cukinijos;
- 2 v. š. konservuotų pupelių;
- 50 g feta;
- Saujelė vyšninių pomidoriukų;
- 1 skiltelė česnako;
- Druskos pagal skonį;
- Žiupsnis pipirų;
- Šlakelis alyvuogių aliejaus;
- 1 v. š. žalumynų smulkintų: bazilikas, petražolės ir laiškiniai česnakai;
- 1 v. š. kietojo sūrio;
- Žiupsnis džiov. baziliko.
Cukinijos gaminimas:
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Cukiniją perpjauname pusiau, išskobiame šaukštu šiek tiek vidų, pabarstome druska ir džiovintu baziliku. Cukinijos išskobtą minkštimą supjaustome gabalėliais, pupeles ir pomidoriukus pasmulkiname, maišome su feta, žalumynais, smulkintu česnaku, pagardiname pipirais ir alyvuogių aliejumi. Masę gerai išmaišome. Ja įdarome cukinijų puseles. Dedame kepti į įkaitintą iki 180 – 200 laipsnių orkaitę 35 min. Pabarstome kietuoju sūriu ir kepame dar keletą minučių, kol sūris gražiai išsilydys.
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