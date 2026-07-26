A. Ivanausko žaliasis kokteilis su traškia šonine: ir sotu, ir sveika

Žaliasis „Bloody Mary“ su traškia šonine
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės (2 asm.):
Žvaliam rytui: kokteilis iš daržovių ir slaptas ingredientas
- 220 g žaliųjų pomidorų
- 60 g agurko
- 7–8 g petražolių lapelių
- 1/4 Chalapos paprikos be sėklų
- 2–3 g krienų
- 15 ml žaliosios citrinos sulčių
- 5 ml raudonojo vyno acto
- 3 ml Vorčesterio padažo
- žiupsnelio druskos
- žiupsnelio maltų juodųjų pipirų
- 80 ml nealkoholinės degtinės
- 30 g šaltai rūkytos kiaulienos šoninės
- 4–6 ledo kubelių
- 40 g mėgstamų krekerių
Gėrimo gaminimas:
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Žaliuosius pomidorus supjaustykite stambesniais gabalėliais. Agurką nulupkite ir supjaustykite gabalėliais.
Į elektrinį trintuvą sudėkite pomidorus, agurką, petražoles, Chalapos papriką, krienus, supilkite žaliosios citrinos sultis, raudonojo vyno actą ir Vorčesterio padažą. Pagardinkite druska ir maltais juodaisiais pipirais.
Sutrinkite iki glotnaus, tiršto kokteilio pagrindo. Įmaišykite nealkoholinę degtinę ir paragaukite – skonis turi būti gaivus, pikantiškas ir lengvai aštrus.
Šaltai rūkytą kiaulienos šoninę apkepkite sausoje keptuvėje nustatę vidutinę kaitrą, kol ji taps traški. Išimkite ir palikite ant popierinio rankšluosčio.
Stiklines pripildykite ledo kubelių, supilkite kokteilį ir atsargiai išmaišykite. Ant viršaus uždėkite traškios šoninės. Patiekite su krekeriais.
Alfas Ivanauskasreceptaikokteilis
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