Vištiena su daržovėmis: greita ir maistinga vienos skardos vakarienė visai šeimai

Kaip sako prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė, kartais patys paprasčiausi receptai tampa mėgstamiausiais. Vištiena ir sezoninės daržovės – vienas universaliausių derinių, leidžiančių greitai paruošti maistingą vakarienę visai šeimai.
Viena skarda – mažiau darbo, daugiau skonio
Vienos skardos vakarienės jau kurį laiką išlieka vienu populiariausių pasirinkimų tiems, kurie nori sutaupyti laiko, bet nenusileisti skoniui. Tereikia visus ingredientus sudėti į vieną kepimo skardą, pagardinti mėgstamais prieskoniais ir patikėti darbą orkaitei. Kol vakarienė kepa, lieka laiko atsipūsti ar pabūti su šeima.
Vakarienė per pusvalandį: virtuvės šefė pasidalijo dviem vištienos paruošimo būdais
Šiam receptui puikiai tinka ne tik vištiena, bet ir sezoninės daržovės – brokoliai, pievagrybiai, morkos ar paprikos. Kepdamos jos tampa minkštos, išlaiko savo skonį ir puikiai papildo sultingą vištieną.
Vienos skardos vištiena su daržovėmis
Jums reikės:
- 500 g viščiukų broilerių šlaunelių mėsos be kaulų ir odos;
- 1 brokolio;
- 250 g pievagrybių;
- 200 g mažųjų morkyčių;
- 1 paprikos;
- 2–3 skiltelių česnako;
- 3 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 a. š. rūkytos paprikos;
- 1 a. š. džiovinto čiobrelio;
- druskos ir šviežiai maltų pipirų pagal skonį.
Vištienos gaminimas:
Susiję straipsniai
Orkaitę įkaitinkite iki 200 °C. Vištieną supjaustykite stambesniais gabalėliais. Brokolį išskirstykite nedideliais žiedynais, papriką supjaustykite juostelėmis, pievagrybius perpjaukite pusiau, o morkytes palikite sveikas. Visus ingredientus sudėkite į didelę kepimo skardą, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, suberkite smulkintą česnaką, rūkytą papriką, čiobrelį, pagardinkite druska bei pipirais ir
gerai išmaišykite. Kepkite apie 35–40 minučių, kol vištiena gražiai apskrus, o daržovės suminkštės. Jei norisi dar ryškesnio skonio, prieš pat patiekiant patiekalą galima pabarstyti šviežiomis petražolėmis arba tarkuotu kietuoju sūriu. Skanaus!
Tokia vakarienė ne tik sušildo vėsią vasaros dieną, bet ir primena, kad gardžiam naminiam maistui nereikia nei sudėtingų receptų, nei didelio biudžeto. Vos keli paprasti ingredientai ir viena skarda – viskas, ko reikia skaniai vakarienei, kuria galės mėgautis visa šeima.
vakarienėvištienos patiekalaivištiena
Rodyti daugiau žymių