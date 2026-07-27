Lašiša su ypatingu vasarišku garnyru: dėl paprastos gudrybės žuvis iškeps ypač sultinga

„Skrostai lašišai su galva tikrai nereikia gausybės prieskonių. Pakanka alyvuogių aliejaus, druskos, šviežiai maltų pipirų, citrinos, krapų ir kelių gabalėlių sviesto. Kepant visą žuvį oda ir kaulai padeda išlaikyti drėgmę, todėl ji iškepa ypač sultinga. Prie jos puikiai dera ir ant grilio keptos bulvės – jas pakanka apšlakstyti alyvuogių aliejumi, pagardinti druska, česnaku, pipirais bei rozmarinu“, – sako prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
Prie jos taip pat puikiai tiks ant grilio keptos bulvės.
Agurkai ir varškė – vasaros duetas, kurį verta atrasti
Itin lengva idėja šventiniam stalui: užtrukę vos pusvalandį nustebinsite svečius
Įsibėgėjus lietuviškų trumpavaisių agurkų sezonui, jie karaliauja ant daugelio stalų – traškūs, gaivūs ir tinkantys prie pačių įvairiausių patiekalų. Nors dažniausiai agurkai valgomi vieni ar dedami į salotas, jie puikiai dera ir su namine varške. Iš šių dviejų produktų vos per kelias minutes galima paruošti lengvą užkandį, kuris puikiai tiks tiek vasaros vakarėliui, tiek iškylai gamtoje.
„Vienas paprasčiausių vasariškų užkandžių – storesniais griežinėliais supjaustyti agurkai, kurių vidurys lengvai išskobiamas ir pripildomas varškės, pagardintos krapais, trupučiu česnako, laiškiniais svogūnais ir keliais lašais česnakinio alyvuogių aliejaus. Belieka pabarstyti šviežiai maltais pipirais – toks užkandis atrodo dailiai, yra gaivus ir puikiai tinka vaišinti svečius“, – pasakoja J. Tamoševičienė.
Ant grilio kepta lašiša su gaiviomis agurkų salotomis
Reikės:
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- 1 skrostos Atlantinės lašišos su galva (4–5 kg),
- 2 nedideli svogūnai pjaustyti griežinėliais,
- 3 citrinų,
- 85 g sviesto,
- ryšulėlio krapų,
- ryšulėlio petražolių,
- alyvuogių aliejaus,
- druskos,
- šviežiai maltų pipirų.
Lašišos gaminimas:
Lašišos vidų pagardinkite druska ir pipirais. Sudėkite pjaustytus svogūnus, citrinų griežinėlius, sviesto gabalėlius, krapus ir petražoles. Žuvies viršuje padarykite kelis įpjovimus, į juos įdėkite citrinos griežinėlių, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir kepkite netiesioginėje grilio kaitroje apie valandą, kol žuvis iškeps, o mėsą bus lengva praskirti šakute. Patiekite su agurkų ir graikiško jogurto salotomis.
Grilyje keptos bulvės su varške
Reikės:
- 4 vidutinių bulvių,
- 400 g naminės varškės,
- 100 g tarkuoto brandinto fermentinio sūrio,
- 1 raudonosios paprikos,
- 3 laiškinių svogūnų,
- 4 apskrudintų šoninės juostelių,
- ¼ arb. š. rūkytos paprikos,
- alyvuogių aliejaus,
- druskos ir šviežiai maltų pipirų.
Agurkų gaminimas:
Bulves gerai nuplaukite, subadykite šakute, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska ir kepkite netiesioginėje grilio kaitroje, kol suminkštės. Tuo metu sumaišykite varškę su tarkuotu sūriu, smulkinta paprika, laiškiniais svogūnais, traškia šonine ir rūkyta paprika. Iškepusias bulves įpjaukite išilgai, lengvai praskleiskite, šakute supurenkite vidų ir gausiai pripildykite varškės įdaro. Patiekite iš karto, kol bulvės dar karštos.
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