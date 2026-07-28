Arbūzų ir želė tortas ištirps burnoje: gaivus, kremiškas, be jokio kepimo

„Rimi“ marketingo vadovės Dalios Čenkienės teigimu, arbūzai ir saldieji melionai yra vieni populiariausių vasaros vaisių.
Jie ne tik gaivūs ir sultingi, bet ir aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Dėl didelio vandens kiekio šie vaisiai gali padėti papildyti kasdien suvartojamų skysčių kiekį, o juose esantys vitaminai ir mineralai prisideda prie visavertės mitybos.
Šiuose vaisiuose yra vitamino C, kuris padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, taip pat vitamino A pirmtako beta karoteno ir kalio, svarbaus normaliai raumenų bei nervų sistemos veiklai. Be to, juose randama antioksidantų, padedančių apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso.
P.Bruzgio desertui reikės arbūzo ir daug vaisių
Nors arbūzai ir melionai dažniausiai vertinami dėl gaivaus skonio, jie taip pat papildo racioną maistinėmis skaidulomis, kurios svarbios normaliai virškinimo sistemos veiklai. Todėl šie sezoniniai vaisiai gali būti ne tik gardus užkandis karštą vasaros dieną, bet ir subalansuotos mitybos dalis.
Salotos su melionu ir mocarela
Vegetariškas pasirinkimas ieškantiems greito patiekalo karštą vasaros dieną.
Reikės:
- 225 g įvairių salotų lapų;
- 1 prinokusio meliono;
- 225 g mažų mocarelos rutuliukų;
- druskos ir pipirų (pagal skonį);
- 2 šaukštai balzaminio acto salotoms pagardinti.
Salotų gaminimas:
Nuplaukite ir gerai nusausinkite salotų lapus. Salotas sudėkite į serviravimo dubenį, tuomet ant viršaus išdėliokite išskobtus meliono rutuliukus ir mocarelą. Pagal skonį apšlakstykite papildomu balzaminio actu, pabarstykite druska ir šviežiai maltais juodaisiais pipirais.
Arbūzų želė tortas
Šaltas ir kremiškas arbūzų želė desertas taps neatsiejamu vasaros pasirinkimu, kai norisi gaivaus skanėsto, kurio nereikia kepti.
Reikės:
- 1 pakelio arbūzų skonio želės;
- 60 ml verdančio vandens;
- 1 indelis (340 g) šaldyto plaktos grietinėlės kremo;
- 2 puodeliai arbūzo kubelių be sėklų;
- 200 g sausainių;
- 80–100 g tirpinto sviesto.
Torto gaminimas:
Sausainius susmulkinkite iki trupinių. Sumaišykite su tirpintu sviestu. Mišinį paskirstykite 23 cm skersmens torto formoje arba pyrago formoje ir gerai suspauskite. Padėkite į šaldytuvą 20–30 min., kad pagrindas sutvirtėtų.
Dideliame dubenyje verdančiame vandenyje ištirpinkite želė. Palikite atvėsti iki kambario temperatūros. Įmaišykite plaktos grietinėlės kremą, tada atsargiai įmaišykite arbūzo kubelius. Gautą masę sukrėskite ant sausainių pagrindo. Laikykite šaldytuve apie 2 valandas arba kol tortas visiškai sustings.