Sultingi vištienos suktinukai: viena detalė, kuri pakeis patiekalo skonį

„Renkantis smidrus svarbu atkreipti dėmesį į jų išvaizdą – jie turėtų būti standūs, ryškiai žalios spalvos, o jų galiukai – sandarūs, ne išsiskleidę. Taip pat verta nepamiršti, kad prieš gaminimą apatinę stiebo dalį reikėtų pašalinti, nes ji gali būti kietesnė. Tinkamai paruošti smidrai išlieka maloniai traškūs ir puikiai papildo švelnaus skonio patiekalus“, – pataria prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Kodėl verta dažniau rinktis smidrus?
Smidrai vertinami ne tik dėl subtilaus skonio, bet ir dėl savo maistinių savybių. Juose gausu skaidulų, vitamino K, folio rūgšties bei antioksidantų, kurie padeda palaikyti normalią organizmo veiklą. Be to, smidrai yra lengvai virškinami ir turi nedaug kalorijų, todėl puikiai tinka ieškantiems lengvesnių, bet maistingų patiekalų.
Vištienos suktinukas su vaisių bei migdolų įdaru
Įdomu tai, kad smidruose natūraliai yra asparagino – medžiagos, nuo kurios ir kilo jų pavadinimas. Ji siejama su skysčių pasišalinimo procesais organizme, todėl smidrai dažnai įtraukiami į subalansuotos mitybos racioną.
Viena detalė, kuri pakeičia skonį
Nors smidrus galima tiesiog apvirti ar apkepinti, vis daugiau virtuvės entuziastų renkasi trumpą kepimą aukštoje temperatūroje arba greitą apkepimą svieste. Taip jie išlaiko traškumą, bet kartu įgauna lengvą riešutinį poskonį.
Dar vienas paprastas, bet mažiau žinomas būdas – prieš kepimą smidrus lengvai apšlakstyti citrinos sultimis ar įtarkuoti šiek tiek citrinos žievelės. Tai ne tik paryškina jų skonį, bet ir suteikia gaivumo visam patiekalui, ypač derinant su švelnia mėsa ar sūriu.
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Smidrais įdaryti viščiukų filė suktinukai su sūriu
2–3 porcijoms jums reikės:
- 400 g viščiukų vidinė filė be antibiotikų
- 1 ryšulėlio smidrų
- 80–100 g Gouda sūrio
- 1–2 v. š. alyvuogių aliejaus
- Druskos, juodųjų pipirų pagal skonį
- Šiek tiek česnako
- Džiovintų žolelių (pvz., čiobrelių ar raudonėlio)
Garnyrui:
- Saujos vyšninių pomidoriukų
- Ilgavaisio agurko
- Saujos mėgstamų salotų lapų
- 1 v. š. alyvuogių aliejaus
- Šlakelio citrinos sulčių arba acto
- Žiupsnelio druskos
Vištienos gaminimas:
Smidrus nuplaukite ir nupjaukite sumedėjusius galus, tuomet trumpai apvirkite arba apkepkite keptuvėje, kad suminkštėtų, bet išlaikytų traškumą. Viščiukų filė lengvai pamuškite, kad gabalėliai būtų vienodo storio, ir pagardinkite druska bei pipirais.
Ant kiekvieno filė gabalėlio dėkite po kelis smidrus ir sūrio juostelę, tuomet atsargiai susukite į suktinukus. Jei reikia, sutvirtinkite juos dantų krapštukais. Paruoštus suktinukus sudėkite į kepimo indą, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite žolelėmis ir, jei mėgstate, įtrinkite smulkintu česnaku. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20–25 minutes, kol vištiena iškeps, o sūris viduje išsilydys.
Kol suktinukai kepa, paruoškite lengvą garnyrą: vyšninius pomidoriukus perpjaukite pusiau, agurką supjaustykite griežinėliais, viską sumaišykite su salotų lapais. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis ar actu, pagardinkite druska. Iškepusius suktinukus patiekite su šviežiomis salotomis. Skanaus!
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