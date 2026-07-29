Fantastiškai skanu: traški, sultinga vištiena lipniame, saldžiarūgščiame padaže

Bet, aš asmeniškai, dėl paminto autentiškumo nelabai pergyvenu, nes kiek gi nuostabių bei be galo skanių valgių mes galime ir paragauti, ir pasigaminti dėka šios šalies žmonių kūrybiškumo.
Taigi, šį kartą Jūsų dėmesiui vienas iš pačių populiariausių patiekalų Amerikoje, priskiriamų kinų virtuvei, – apelsininė vištiena. Populiarumo priežastis labai paprasta – na, kam gi gali nepatikti traški, sultinga vištiena lipniame, saldžiarūgščiame padaže?
Bent jau aš savo aplinkoj tokių žmonių nepažįstu.
Parodė, kaip pasigaminti troškintą vištieną ne tik sveikai, bet ir išskirtinai
Dėl šio recepto turėsite puikią progą įsitikinti, ar apelsininė vištiena pagrįstai įsitaisiusi favoritų viršūnėje.
Patiekalas tikrai nėra sudėtingas ir jį ruošdami neužtruksite pusdienį, o ir visus reikalingus ingredientus be vargo rasite didžiosiose maisto parduotuvėse.
Tad, neatidėliokite ir pasigaminkite šį fantastiškai skanų patiekalą, kuris neabejotinai užkariaus visų, o ypač vaikų širdis.
Patarimai šį kartą vos keli – vietoj šlaunelių mėsos galite rinktis ir vištienos krūtinėlę, tik turėkite omeny, kad krūtinėlę lengviau perkepti nei šlaunelių mėsą ir patiekalą tiekite iš karto, kol mėsa neprarado traškumo.
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O kaip išvirti ryžius prie patiekalo rasite mūsų puslapyje „tobuli basmati ryžiai“. Skanių atradimų!
Kiniška apelsininė vištiena
Ingredientai:
- 600 g. vištienos šlaunelių mėsos (be kaulo ir odelės)
- 2 šaukštų sojų padažo (aš renkuosi „Kikkoman naturally brewed soy sauce“)
- 0,5 arbatinio šaukštelio smulkiai sutarkuotos imbiero šaknies
- 2 šaukštų kukurūzų krakmolo
- 180 ml. kukurūzų krakmolo vištienos apvoliojimui apie
- 300 ml. žemės riešutų arba saulėgrąžų aliejaus kepimui
- nedidelis žiupsnelis druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų smulkiai
- supjaustytų svogūnų laiškų ir sezamo sėklų patiekimui
Apelsinų padažui:
- 2 arbatinių šaukštelių smulkiai sutarkuotos apelsino žievelės
- 240 ml. šviežiai spaustų apelsinų sulčių
- 1,5 šaukšto kukurūzų krakmolo
- 2 šaukštų „Shaoxing“ kiniško vyno arba saldaus ryžių vyno „Mirin“
- 2 šaukštų ryžių acto (rice vinegar)
- 80 ml. + 2 šaukštų balto cukraus
- 2 šaukštų sojų padažo (aš renkuosi „Kikkoman naturally brewed soy sauce“)
- 1 arbatinio šaukštelio smulkiai sutarkuotos imbiero šaknies
- 2 labai smulkiai supjaustytų didesnių česnako skiltelių
- žiupsnelio druskos
Vištienos gaminimo eiga:
Paruoškite padažą. Į dubenėlį suberkite kukurūzų krakmolą, įpilkite sojų padažą ir gerai išmaišykite. Sudėkite visus likusius ingredientus, išskyrus apelsino žievelę bei česnaką, ir dar kartelį viską išmaišykite. Vištieną nuplaukite po šaltu tekenčiu vandeniu, labai gerai nusausinkite popieriniu rankšluosčiu ir supjaustykite kąsnio dydžio gabalėliais.
Vištieną sudėkite į dubenį. Ant vištienos supilkite sojų padažą, sudėkite imbierą, 2 šaukštus kukurūzų krakmolo, pagardinkite druska, pipirais ir viską gerai išmaišykite. Masė atrodys lipni. Ant viršaus suberkite likusį krakmolą (180 ml.) ir išmaišykite.
Kiekvieną vištienos gabaliuką atskirai paimkite ir papildomai delne apspauskite krakomolu. Paruoštus gabalėlius sudėkite į kiaurasamtį ir kelis kartus pakratykite, kad nupurtytumėte krakmolo perteklių.
Į gilesnę keptuvę supilkite aliejų ir įkaitinkite ant aukštos ugnies (ne maksimalios). Vištienos gabalėlius dėkite į įkaitintą aliejų (neperkraukite keptuvės, gabalėliai neturi liestis tarpusavyje) ir kepkite po 1,5 minutės iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Apkeptą vištieną sudėkite ant didelės lėkštės išklotos popieriniu rankšluosčiu, kad sugertų riebalų perteklių. Iškepkite likusią vištieną.
Iš keptuvės išpilkite beveik visą aliejų palikdami ne daugiau nei 2 šaukštus. Ugnį sumažinkite iki vidutinės aukštos, į keptuvę suberkite smulkintą česnaką ir nuolat maišydami kepkite apie 10 sekundžių (neapskrudinkite).
Padažą išmaišykite (krakmolas gali būti nusėdęs ant dugno) ir supilkite į keptuvę. Visą laiką maišydami virkite apie 1–2 minutes, kol padažas sutirštės. Pabaigoje įmaišykite apelsino žievelę.
Į keptuvę sudėkite vištienos gabalėlius, išmaišykite ir pakaitinkite apie 0,5 minutės, kad vištiena sušiltų. Apelsininę vištieną apibarstykite svogūnų laiškais, sezamo sėklomis ir tiekite su virtais ryžiais.
Daugiau „Karšta košė“ receptų rasite čia ir čia.
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