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Desertiniai krepšeliai be jokio kepimo: tikras džiaugsmas gomuriui

2026 m. liepos 30 d. 19:48
„Gamink su Audrone“
Receptas
Naminiai riešutų sviesto ir šokolado krepšeliai – tikras išsigelbėjimas, kai deserto norisi čia ir dabar. Jokio kepimo, o skonis geresnis už bet kokius pirktinius saldumynus!
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P.s. krepšelius pagardinau apelsinų žievelėmis ir serbentais.
Rūgštesnės uogas, tokios kaip raudonieji serbentai ar avietės, idealiai subalansuoja riešutų sviesto riebumą ir šokolado saldumą. Patikėkit, tai tikras džiaugsmas gomuriui prie kavos ar arbatos puodelio!
Reikės: (6 krepšeliams)

Perkant džiovintas datules būtina atkreipti dėmesį į vieną detalę: tai žino ne visi

  • 10 – 12 vnt. datulių,
  • 6 a.š. riešutų sviesto,
  • 60 gr. juodojo šokolado

Deserto gaminimo eiga:

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Į formeles sudėjau datules (jei datulėse yra kauliukai, juos išimkite), jas kiek prispaudžiau stiklinės pagalba, ant viršaus dėjau riešutų sviesto ir galiausiai užpyliau garų vonelėje tirpinto šokolado.
Paruoštus krepšelius pastačiau į šaldytuvą, kad sutvirtėtų.
P.s. gardinkite krepšelius pagal save: šviežiomis ar liofilizuotomis uogomis, riešutais, migdolų drožlėmis ir pan.
„Gamink su Audrone“
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