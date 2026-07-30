Desertiniai krepšeliai be jokio kepimo: tikras džiaugsmas gomuriui

P.s. krepšelius pagardinau apelsinų žievelėmis ir serbentais.
Rūgštesnės uogas, tokios kaip raudonieji serbentai ar avietės, idealiai subalansuoja riešutų sviesto riebumą ir šokolado saldumą. Patikėkit, tai tikras džiaugsmas gomuriui prie kavos ar arbatos puodelio!
Reikės: (6 krepšeliams)
Perkant džiovintas datules būtina atkreipti dėmesį į vieną detalę: tai žino ne visi
- 10 – 12 vnt. datulių,
- 6 a.š. riešutų sviesto,
- 60 gr. juodojo šokolado
Deserto gaminimo eiga:
Susiję straipsniai
Į formeles sudėjau datules (jei datulėse yra kauliukai, juos išimkite), jas kiek prispaudžiau stiklinės pagalba, ant viršaus dėjau riešutų sviesto ir galiausiai užpyliau garų vonelėje tirpinto šokolado.
Paruoštus krepšelius pastačiau į šaldytuvą, kad sutvirtėtų.
P.s. gardinkite krepšelius pagal save: šviežiomis ar liofilizuotomis uogomis, riešutais, migdolų drožlėmis ir pan.