Dėl šio pasiūlymo į „Iki“ savaitgalį trauks ne vienas grilio mėgėjas – kiaulienos mentė be kaulo kainuoja tik 2,19 Eur

„Liepos pabaiga ir rugpjūčio pradžia – vienas geriausių laikotarpių mėgautis kokybiškais sezoniniais produktais. Pavyzdžiui, pomidorai skinami šiuo metu, todėl natūraliai sukaupia daugiau skonio, aromato ir yra itin švieži. Norime, kad pirkėjai galėtų mėgautis ne tik geriausia jų kokybe, bet ir patraukliomis kainomis. Šią savaitę specialių pasiūlymų paruošėme ir populiariems grilio produktams, todėl visą savaitgalio iškylos ar grilio krepšelį bus galima susikomplektuoti pigiau“, – sako G. Kitovė.
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Kiauliena ar vištiena? Ant grotelių abi gali būti itin sultingos
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Planuojant savaitgalio grilį dažnam tenka apsispręsti – rinktis kiaulieną ar vištieną? Abi mėsos gali būti itin sultingos, tačiau net ir geriausias marinatas nepadės, jei jos bus perkepusios. Pasak „Iki“ kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, būtent tinkamas kepimas leidžia atskleisti geriausias mėsos savybes.
„Kiaulienos mentė yra vienas atlaidesnių pasirinkimų griliui – ji ne taip greitai sausėja, todėl ją kepti paprasčiau net ir mažiau patyrusiems. Svarbiausia kiaulieną iškepti iki galo, tačiau jos neperdžiovinti. Patikimiausia tai patikrinti mėsos termometru – storiausioje vietoje vidinė temperatūra turėtų siekti bent 63 laipsnius. Vištienos filė taip pat svarbu neperkepti – vos tik ji iškepa, nukelkite nuo grotelių ir prieš pjaustydami leiskite 3–5 minutes pailsėti. Taip sultys tolygiai pasiskirstys mėsoje ir ji išliks minkšta bei sultinga“, – pasakoja J. Tamoševičienė.
Šiuos patarimus išbandyti šią savaitę bus dar paprasčiau. Liepos 27 – rugpjūčio 2 dienomis, kiaulienos mentės be kaulo kilogramas su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle kainuoja tik 2,19 Eur, o[GU1] šviežia fasuota „Iki“ viščiukų broilerių filė (500 g) – 2,99 Eur.
Vos 0,99 Eur už pomidorus – metas atrasti vasaros klasiką iš naujo
Šią savaitę, liepos 27–rugpjūčio 2 dienomis, avietinių pomidorų kilogramas kainuoja vos 0,99 Eur, o 30 proc. riebumo „Dvaro“ grietinei taikoma 35 proc. nuolaida. Tad dabar puikus metas iš naujo atrasti vieną vasaros klasikų – pomidorus su grietine.
Vargu ar atsirastų vasariškesnis garnyras prie ant grilio keptos mėsos, o vos keli papildomi ingredientai šį derinį gali paversti dar įdomesniu.
„Į grietinę įmaišykite šiek tiek Dižono garstyčių, smulkintų krapų, laiškinių česnakų, įspauskite kelis lašus citrinos sulčių ir pagardinkite šviežiai maltais pipirais. Toks padažas puikiai dera su šviežiais pomidorais ir tampa gaiviu priedu prie ant grilio keptos kiaulienos ar vištienos“, – siūlo J. Tamoševičienė.
O jei norisi dar daugiau gaivumo, verta išbandyti ir pomidorų salsą.
„Salsai smulkiai supjaustykite avietinius pomidorus, įmaišykite kubeliais pjaustytą persiką arba nektariną, smulkintą raudonąjį svogūną, petražoles, šlakelį alyvuogių aliejaus ir citrinos sulčių. Saldūs vaisiai suteiks gaivumo, kuris ypač dera prie ant grilio keptos kiaulienos“, – siūlo J. Tamoševičienė.
Tokių pigių bananų jau seniai nebuvo: kilogramas – tik 0,79 Eur
Kad ir kokie būtų savaitgalio planai, juos papildys keli universalūs produktai. Nuo liepos 30 iki rugpjūčio 2 dienos jų įsigyti bus dar paprasčiau – „Bon Via“ bananų kilogramas kainuoja vos 0,79 Eur. Tokia kaina bananams pasitaiko itin retai. Be to, šviežioms lašišoms, jų pjausniams, gabalams ir filė taikoma 40 proc. nuolaida, o įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai – 30 proc. nuolaida.
Nors vasarą bananus ima lenkti arbūzai, jie vis dar išlieka vienu populiariausių pirkėjų pasirinkimų. Ir ne be priežasties – bananai puikiai tinka kaip sotus užkandis kelionėje, o vakare gali virsti desertu ant grilio. Tuo metu lašiša iškepa vos per kelias minutes ir puikiai tinka tiek vakarienei, tiek kitos dienos sumuštiniams ar salotoms. O gerai atšaldyta gira ar vaisvandeniai pravers tiek iškyloje, tiek prie grilio stalo.
Tam, kad savaitgalis būtų pilnas naujų skonių, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė kviečia išbandyti kelias lengvai paruošiamas idėjas.
Kiniškai marinuota kiaulienos mentė ant grilio
Ingredientai: 1 kg kiaulienos mentės be kaulo, 60 ml hoisin padažo, 60 ml medaus + 2 v. š. pabaigai, 2 v. š. rudojo cukraus, 3 v. š. sojų padažo, 1 v. š. sezamų aliejaus, 1 v. š. austrių padažo (nebūtina), 1 a. š. penkių Kinijos prieskonių mišinio, 2 skiltelės smulkinto česnako.
Gaminimas:
Sumaišykite visus marinato ingredientus, išskyrus 2 šaukštus medaus. Kiaulienos mentę supjaustykite maždaug 3–4 cm storio juostomis arba dideliais gabalais, užpilkite marinatu ir laikykite šaldytuve bent 8 valandas, geriausia per naktį. Išėmę mėsą, likusį marinatą 3–4 minutes pavirkite, šiek tiek atvėsinkite ir įmaišykite likusį medų. Kepkite ant vidutinės kaitros grilio apie 35–45 minutes, vis apversdami ir kelis kartus aptepdami marinatu. Baigiant kepti, trumpam perkelkite ant stipresnės kaitros, kad paviršius gražiai karamelizuotųsi. Prieš pjaustydami leiskite mėsai 5–10 minučių pailsėti ir patiekite ryžiais ar šviežiomis salotomis.
Grilintų pomidorų ir buratos salotos su pistacijų užpilu
Ingredientai: 4 dideli prinokę pomidorai, 1 buratos sūris, 2 riekės čiabatos, ¼ raudonojo svogūno, sauja šviežių bazilikų, alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų.
Pistacijų užpilui: 4 v. š. nesūdytų pistacijų, 4 v. š. alyvuogių aliejaus, 2 v. š. citrinos sulčių, 1 česnako skiltelė, 1 a. š. medaus, sauja bazilikų lapelių, žiupsnelis druskos.
Gaminimas: Pomidorus perpjaukite pusiau, lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir apkepkite ant įkaitinto grilio po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol lengvai apskrus, bet dar išlaikys formą. Duonos riekes taip pat apkepkite ant grilio, kol taps traškios, tuomet suplėšykite stambiais gabalėliais. Pistacijas sausoje keptuvėje lengvai paskrudinkite, sudėkite į trintuvą kartu su alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis, česnaku, medumi, bazilikais ir druska.
Sutrinkite iki vientiso, tiršto užpilo. Į lėkštę dėkite grilintus pomidorus, plonai pjaustytą raudonąjį svogūną, buratą, paskirstykite grilintos duonos gabalėlius, užberkite bazilikų lapelių ir gausiai apšlakstykite pistacijų užpilu. Pagardinkite šviežiai maltais pipirais ir, jei norisi, papildomai apibarstykite smulkintomis pistacijomis.
Grilinti bananai su kokosų karamelės padažu
Ingredientai: 4 bananai, 250 ml kokosų kremo, 100 g rudojo cukraus (arba paprasto balto), ½ a. š. druskos, 1 v. š. sviesto.
Gaminimas:
Į nedidelį puodą sudėkite kokosų kremą, suberkite cukrų ir druską. Kaitinkite ant nedidelės ugnies nuolat maišydami apie 15–20 minučių, kol cukrus ištirps, o padažas sutirštės ir taps vientisas. Nukelkite nuo ugnies ir įmaišykite sviestą. Bananus nulupkite, perpjaukite išilgai pusiau ir kepkite ant vidutinės kaitros grilio po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol gražiai apskrus ir suminkštės. Patiekite dar šiltus, gausiai aplietus kokosų karamelės padažu. Jei norisi, papildykite vaniliniais ledais arba skrudintomis kokosų drožlėmis.
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