Greiti desertai, kurių nereikia kepti: vaikystės vasaros skonis

Vasarą daugelis ieško būdų, kaip sutaupyti ne tik laiko virtuvėje, bet ir kasdienėms maisto išlaidoms. Pasak „Rimi“ viešųjų ryšių vadovės Lukos Lesauskaitės-Remeikės, šiltuoju metų laiku gyventojai dažniau renkasi paprastus receptus iš kelių ingredientų. Tarp populiariausių pasirinkimų išlieka pieno produktai ir sezoninės uogos. Iš jų galima greitai paruošti gaivius desertus be kepimo, kuriems nereikia nei sudėtingų gaminimo procesų, nei didelio biudžeto.
Dar vienas pranašumas – daugelis receptų yra itin lankstūs. Uogas galima rinktis pagal sezoną ar tai, ką pavyksta rasti už geresnę kainą, o tie patys pieno produktai dažnai praverčia ne tik desertams, bet ir gaminant kitus patiekalus. Pavyzdžiui, varškė tinka apkepams ar pusryčių dubenėliams, o jogurtas gali tapti pagrindu glotnučiams, padažams ar lengviems užkandžiams. Taip sumažinama tikimybė, kad dalis produktų liks nesunaudoti.
Varškės ir braškių desertas stiklinėje
Vasariškas ir dieviškai skanus tiramisu su braškėmis
Šis receptas puikiai tinka tada, kai norisi kažko panašaus į sūrio pyragą, tačiau nesinori laukti, kol jis iškeps.
Reikės:
- 400 g kreminės varškės;
- 2 šaukštų medaus;
- 250 g braškių;
- 80 g sviestinių sausainių;
- kelių mėtų lapelių.
Deserto gaminimas:
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Varškę sumaišykite su medumi iki vientisos masės. Braškes supjaustykite gabalėliais, sausainius sutrupinkite. Į stiklines sluoksniuokite sausainių trupinius, varškės kremą ir braškes. Papuoškite mėtomis ir bent 20 minučių palaikykite šaldytuve.
Grietinės desertas su uogomis ir medumi
Šis desertas primena daugelio nuo vaikystės pamėgtą grietinės kremą, tačiau vasarą jį ypač pagyvina šviežios sezoninės uogos.
Reikės:
- 400 g riebesnės grietinės;
- 2 šaukštų medaus;
- 200 g braškių;
- 100 g mėlynių;
- 1 arb. š. vanilinio cukraus;
- saujelės smulkintų migdolų arba sausainių trupinių.
Deserto gaminimas:
Grietinę sumaišykite su medumi ir vaniliniu cukrumi. Braškes supjaustykite mažesniais gabalėliais. Į desertines taures sluoksniuokite grietinės kremą ir uogas. Ant viršaus pabarstykite migdolų arba sausainių trupinių. Prieš patiekdami bent pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą.