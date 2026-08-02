Tobulas pasirinkimas lengvai vakarienei: traškios, gaivios ir labai gardžios salotos

Šiandien jūsų dėmesiui – salotos su grūdėta varške: paprasta, greita, nebrangu, o ir skonis superinis.
Grūdėta varškė čia idealiai pakeičia bet kokį sunkų padažą ar majonezą, todėl salotos išlieka traškios, sočios ir labai gardžios.
Tobulas pasirinkimas lengvai vakarienei!
Gaivios, vasariškos ir sočios cukinijų salotos
Reikės:
- 0.5 gūžės Iceberg kopūsto,
- 2 šviežių agurkų,
- 3 – 4 ridikėlių,
- krapų,
- svogūnų laiškų,
- indelis grūdėtos varškės,
- žiupsnelis druskos bei pipirų
Salotų gaminimo eiga:
Į dubenį sudėjau smulkintą kopūstą, agurkus, ridikėlius, svogūnų laiškus, krapus ir supyliau indelį grūdėtos varškės su skysčiu, pagardinau prirskoniais ir išmaišiau. Salotos pagamintos.