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Tobulas pasirinkimas lengvai vakarienei: traškios, gaivios ir labai gardžios salotos

2026 m. rugpjūčio 2 d. 15:45
„Gamink su Audrone“
Receptas
Kai šitaip karšta, stengiuos pagaminti kažką lengvo, greitai ir nesudėtingai paruošiamo.
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Šiandien jūsų dėmesiui – salotos su grūdėta varške: paprasta, greita, nebrangu, o ir skonis superinis.
Grūdėta varškė čia idealiai pakeičia bet kokį sunkų padažą ar majonezą, todėl salotos išlieka traškios, sočios ir labai gardžios.
Tobulas pasirinkimas lengvai vakarienei!

Gaivios, vasariškos ir sočios cukinijų salotos

Reikės:
  • 0.5 gūžės Iceberg kopūsto,
  • 2 šviežių agurkų,
  • 3 – 4 ridikėlių,
  • krapų,
  • svogūnų laiškų,
  • indelis grūdėtos varškės,
  • žiupsnelis druskos bei pipirų

Salotų gaminimo eiga:

Į dubenį sudėjau smulkintą kopūstą, agurkus, ridikėlius, svogūnų laiškus, krapus ir supyliau indelį grūdėtos varškės su skysčiu, pagardinau prirskoniais ir išmaišiau. Salotos pagamintos.
„Gamink su Audrone“
salotosreceptaiVasaros meniu

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