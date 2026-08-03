Kai trūksta laiko: lengvai paruošiamas makaronų receptas su unikaliu padažu

Prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pastebi, kad Azijos makaronai jau seniai peržengė egzotikos ribas ir tapo kasdiene daugelio šeimų pasirinkimu. Skirtingai nuo tradicinių itališkų makaronų, „noodles“ gaminami iš įvairių miltų – ryžių, kviečių, grikių ar net pupelių krakmolo. Dėl to jie pasižymi skirtingomis tekstūromis ir maistinėmis savybėmis.
„Noodles“ tipo patiekalai vertinami ir dėl savo universalumo. Juos galima ruošti su vištiena, jautiena, kiauliena, krevetėmis ar išlaikyti visiškai vegetariškus – su tofu ir daržovėmis. Būtent ši įvairovė leidžia kiekvienam pritaikyti receptą pagal savo skonį ir mitybos įpročius.
Netikėti skonių deriniai – Azijos virtuvės paslaptis
Makaronų patiekalas, kuris skanus ir šiltas, ir šaltas
Vienas įdomiausių Azijos virtuvės bruožų – drąsūs skonių deriniai, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti neįprasti. Saldus ir aštrūs, rūgštūs ir sūrūs komponentai čia dažnai susitinka viename patiekale, sukurdami harmoningą skonių simfoniją.
Mangų čatnis – tradiciškai indų virtuvėje naudojamas priedas – puikiai iliustruoja šį principą. Jis suteikia vaisingo saldumo, kuris balansuoja sojų padažo sūrumą ir šviežio imbiero aštrumą. Toks derinys primena populiarius Tailando ar Vietnamo patiekalus, kuriuose vaisiai dažnai naudojami kartu su mėsa ar jūros gėrybėmis.
Česnakas, citrinos sultys ir sojų padažas – klasikinis pagrindas daugeliui Azijos patiekalų. Sojų padažas suteikia umami skonio – to ypatingo sūrumo ir sodrumo, kuris būdingas fermentuotiems produktams. Citrinos sultys prideda gaivumo ir padeda subalansuoti visus skonius.
Kaip pasiekti geriausią rezultatą?
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Ruošiant „noodles“ tipo patiekalus, svarbu keletas dalykų. Pirma, makaronai neturi būti pervirti – jie turi išlikti elastingi, o ne lipnūs. Antra, daržovės kepamos greitai ir aukštoje temperatūroje, kad išliktų traškios. Trečia, visi ingredientai turi būti paruošti iš anksto, nes pats kepimo procesas vyksta labai greitai. Idealiu atveju patiekalas ruošiamas „wok“ keptuvėje – jos forma leidžia ingredientams tolygiai kaisti ir greitai apskrusti. Tačiau ir įprasta keptuvė puikiai tinka – svarbiausia, kad ji būtų gerai įkaitinta prieš dedant produktus.
Daržoves rekomenduojama pjaustyti plonomis juostelėmis – taip jos greičiau iškeps ir tolygiau pasiskirstys patiekale. Vištiena taip pat pjaustoma nedideliais gabalėliais, kad iškeptų per kelias minutes ir išliktų sultinga.
Makaronams su vištiena ir mangų padažu
Jums reikės:
- Ryžių makaronų, 1 pak.
- Vištienos filė, 500 g
- Morkų, 2 vnt.
- Pailgų saldžiųjų paprikų, 2 vnt.
- Raudonojo svogūno, 1 vnt.
- Svogūnų laiškų, 50 g
- Žaliosios citrinos sulčių, 1 vnt.
- Sojų padažo, 1 v. š.
- Aliejaus kepimui, 30 ml
- Druskos pagal skonį
Padažui reikės:
- Mangų čatnio, 3 v. š.
- Šviesiojo sojų padažo, 2 v. š.
- Česnako, 2 skiltelės (smulkintos)
- Šviežio imbiero, 1 a. š. (smulkinto)
- Žaliosios citrinos sulčių, 1 vnt.
Makaronų gaminimas:
Paruoškite ryžių makaronus pagal instrukcijas ant pakuotės ir nukoškite.
Vištienos filė supjaustykite nedideliais gabalėliais.
Daržoves supjaustykite juostelėmis, svogūnų laiškus – stambesniais gabalais.
Keptuvėje arba „wok“ įkaitinkite aliejų ir apkepkite vištieną, kol ji taps auksinės spalvos.
Sudėkite daržoves ir kepkite kelias minutes, kol jos šiek tiek suminkštės, bet išliks traškios.
Sumaišykite visus padažo ingredientus atskirame indelyje ir supilkite į keptuvę.
Sudėkite makaronus, viską gerai išmaišykite ir trumpai pakaitinkite.
Patiekite iškart, papuošę svogūnų laiškais ar sezamo sėklomis. Skanaus!
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