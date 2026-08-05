Naminiai kotletukai tirps burnoje: štaikur slypi šio kultinio patiekalo paslaptis

Naminiai maltos kiaulienos mentės kotletai visada primena vaikystę. Šio patiekalo sėkmė slypi mėsos kokybėje bei jos paruošime.
Pasak „Maximos“ kulinarijos meistrų, naminiai kotletai iškeps purūs ir sultingi, kai jiems reikalinga paruošti mėsa bus šviežiai smulkinta. Tą galima atlikti ir turint mėsmalę, patiems namuose, arba didesnėje tinklo parduotuvėje, išsirinkus kiaulienos mentės gabalą ir paprašius salės darbuotojo, kad sumaltų mėsą vietoje.
Naminiai kotletai
„Siurprizas tėčiui“: Kijevo kotletai
Pagaminti klasikiniams, iš vaikystės prisimenamiems, kiaulienos mentės kotletams reikės:
- 500 g atšaldytos kiaulienos mentės be kaulo;
- 1 kiaušinio;
- 2 riekelių batono arba baltos duonos;
- 100 ml pieno;
- 1 svogūno;
- 2 česnako skiltelių;
- 4 v. š. miltų;
- druskos, pipirų (pagal skonį);
- aliejaus kepimui.
Kotletų gaminimas:
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Batono riekeles dešimčiai minučių pamerkite į pieną. Tuo metu į didelį dubenį sudėkite smulkintą kiaulienos mentę, sutarkuotą svogūną ir sutraiškytas česnako skilteles. Įmuškite kiaušinį, pagardinkite druska ir pipirais, įdėkite gerai nuspaustas batono riekeles. Viską kruopščiai išmaišykite.
Medinę lentą ar stalviršį pabarstykite miltais. Drėgnomis rankomis iš faršo formuokite šiek tiek plokščius paplotėlius ir apvoliokite juos miltuose. Kepkite ant įkaitinto aliejaus vidutinėje temperatūroje po 4–5 minutes iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Iškeptus kotletus sudėkite ant popierinių rankšluosčių, kad nuvarvėtų riebalai. Galima valgyti iš karto – su bulvių koše ir šviežiomis salotomis – arba sudėti į šaldytuvą ir gardžiuotis kitą dieną.
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