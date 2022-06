Kelios gudrybės padės iškepti minkštas ir lengvas lyg plunksna spurgas

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė rekomenduoja varškę įtraukti į mitybos racioną dėl joje esančių visaverčių baltymų, kalcio bei fosforo.

O technologė Lina Barčaitė atskleidžia kelias gudrybes, kaip namuose pasigaminti minkštas ir lengvas kaip plunksna namines varškės spurgas. Tereikia sumaišyti kelis ingredientus, kuriuos rasite savo virtuvėje, ir galėsite skanauti desertą, grąžinantį į vaikystę.

Fosforo ir kalcio šaltinis

Kaip teigia „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė gydytoja dietologė dr. E.Gavelienė, varškė priklauso pieno produktų grupei ir yra vertinama už visaverčius lengvai įsisavinamus baltymus, turtingus visomis būtinomis aminorūgštimis. Varškė taip pat yra puikus fosforo ir kalcio šaltinis. Joje yra nedidelis kiekis kalio, magnio, vitaminų A, D ir B12.

Tačiau prieš perkant visada vertėtų atkreipti dėmesį ir į varškės riebumą.

„Nuo varškės riebumo priklauso produkto skoninės savybės, maistinė vertė ir įtaka sveikatai. Žmogus, kuris rūpinasi savo sveikata ir vartoja įvairius produktus saikingais kiekiais, gali valgyti įvairaus riebumo varškę. Tačiau tie, kurie turi padidintą cholesterolio kiekį arba polinkį sirgti širdies kraujagyslių ligomis ar nutukimu, turėtų rinktis liesesnę varškę. Todėl kiekvienas varškės riebumą turėtų pasirinkti pagal sveikatos būklę“, – primena gydytoja dietologė.

Pasak E.Gavelienės, kuo mažiau priedų dedama į varškę, tuo ji sveikatai palankesnė: „Jeigu ruošiamas varškės gaminys, į kurį dedami aukščiausios rūšies miltai arba didelis cukraus kiekis, toks gaminys bus mažiau naudingas sveikatai. Varškė gali būti įvairiai paruošta: tiek termiškai apdorota, tiek neadorota, bet svarbūs kiti komponentai, kurie prie jos dedami.“

Gydytoja dietologė primena, kad pieno produktus galima vartoti kartą per dieną nors ir kasdien arba bent jau 2-3 kartus per savaitę: „Nors varškėje laktozės (pieno cukraus) yra nedaug, tačiau žmonės, kurie visiškai neturi laktazės fermento, reikalingo laktozės virškinimui, turėtų atsargiai vartoti varškę, mat tai gali sukelti diskomfortą. Tokiu atveju reikėtų valgyti varškę be laktozės.“

Svarbiausias ingredientas – varškė

Pasak „Rimi“ kulinarijos technologės Linos Barčaitės, varškės spurgas pagaminti labai paprasta. Kad jos būtų purios ir minkštos, reikia, jog tešla būtų šiek tiek lipni – kuo minkštesnė tešla, tuo skanesnės spurgos.

„Vienas svarbiausių varškės spurgų ingredientų – varškė. Joms tiks riebesnė varškė, kuri nėra šlapia. Jei varškė biri, ją reikėtų pertrinti per sietelį, kad neliktų varškės grūdelių, kurie vėliau pradėtų degti. Formuojant spurgų rutuliukus patariama rankas patepti trupučiu aliejaus“, – pataria kulinarijos technologė.

Šiek tiek sudėtingesnė šio recepto dalis yra gaminimo procesas. Svarbu įsitikinti, kad spurgos visiškai iškepė ne tik išorėje, bet ir viduje. Todėl neskubėkite jų išimti iš aliejaus ir reguliuokite kaitrą, jei spurgos kepa per greitai arba per lėtai: „Jei aliejus bus per karštas, spurgų išorė iškeps per greitai, o vidus liks žalias. Tačiau taip pat nėra gerai tuomet, kai aliejus per šaltas. Tad atidžiai stebėkite aliejaus temperatūrą viso kepimo proceso metu, kuris trunka apie 4–5 minutes. Galiausiai įsitikinkite, kad varškės spurgos įgavo sodrią rudą spalvą.“

Spurgoms iškepus dėkite jas į dubenį, išklotą popieriniu rankšluosčiu – susigers aliejaus perteklius.

„Varškės spurgos gali būti patiekiamos lėkštėje, apibarstytos milteliniu cukrum ar su aviečių arba persikų džemu. Tai gali būti tiek puikus pusryčių patiekalas, tiek desertas“, – rekomenduoja L.Barčaitė.

„Rimi“ kviečia prisimint saldžią vaikystę ir dalijasi burnoje tirpstančių varškės spurgų receptu.

Burnoje tirpstančios varškės spurgos

Spurgoms reikės:

300 g varškės;

100 g miltų;

100 g cukraus;

0,5 šaukštelio druskos;

0,5 šaukštelio sodos;

2 vnt. kiaušinių;

0,5 šaukštelio acto;

kepti tinkamo aliejaus.

Kaip gaminti

Sodą nugesinkite – ant jos užpilkite acto.

Varškę išplakite su kiaušiniu, tada suberkite miltus, druską ir cukrų.

Pridėkite nugesintą sodą ir viską išmaišykite iki vientisos masės.

Iš gautos tešlos formuokite vienodo dydžio rutuliukus. Labai karštai įkaitinkite aliejų puode ir kepkite spurgytes tol, kol gražiai apskrus.

Skanaus!