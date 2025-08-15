Įpilkite į tešlą prieš kepant blynus – bus „nėriniuoti“, minkšti ir skanūs

Kaip verdantis vanduo veikia tešlą?
Aktyvina glitimą. Verdantis vanduo padeda aktyvuoti glitimą miltuose, todėl tešla tampa elastingesnė ir neskyla.
Suteikia purumo
Dėl verdančio vandens tešla tampa lengva ir puri, o blynai – minkšti ir purūs.
Sukuria nėriniuotus kraštus
Verdantis vanduo padeda blynams susidaryti gražius nėriniuotus kraštus, kurie atrodo efektingai.
Idealių blynų receptas
Ingredientai:
- 2 kiaušiniai
- 500 ml pieno
- 1 stiklinė verdančio vandens
- 1 šaukštas augalinio aliejaus
- 1 šaukštelis cukraus
- ½ šaukštelio druskos
- 1 šaukštelis kepimo miltelių
- 1,5 stiklinės miltų.
Blynų gaminimas:
Išplakite kiaušinius su cukrumi ir druska. Įpilkite pusę pieno ir kepimo miltelių, toliau plakdami.
Įpilkite verdančio vandens, kruopščiai maišydami tešlą. Įpilkite likusį pieną ir augalinį aliejų.
Palaipsniui įpilkite miltų, kruopščiai maišydami, kol gausite vienalytę masę.
Kepkite blynus karštoje keptuvėje, kol jie taps auksinės spalvos.
Šie blynai tinka bet kokiam įdarui arba tiesiog patiekti su medumi, grietine ar uogiene. Paprasti ir skanūs pusryčiai visai šeimai!