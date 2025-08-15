Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
MaistasVirtuvės gudrybės

Įpilkite į tešlą prieš kepant blynus – bus „nėriniuoti“, minkšti ir skanūs

2025 m. rugpjūčio 15 d. 09:40
Receptas
Norite pagaminti tobulus blynus, kurie bus ploni, minkšti ir nesulūš kepant? Naudokite vieną paprastą triuką – į tešlą įpilkite verdančio vandens. Šis metodas tešlai suteikia reikiamą elastingumą, o blynai gaunasi purūs su gražiais nėriniuotais kraštais.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip verdantis vanduo veikia tešlą?
Aktyvina glitimą. Verdantis vanduo padeda aktyvuoti glitimą miltuose, todėl tešla tampa elastingesnė ir neskyla.
Suteikia purumo
Dėl verdančio vandens tešla tampa lengva ir puri, o blynai – minkšti ir purūs.
Sukuria nėriniuotus kraštus
Verdantis vanduo padeda blynams susidaryti gražius nėriniuotus kraštus, kurie atrodo efektingai.
Idealių blynų receptas
Ingredientai:
  • 2 kiaušiniai
  • 500 ml pieno
  • 1 stiklinė verdančio vandens
  • 1 šaukštas augalinio aliejaus
  • 1 šaukštelis cukraus
  • ½ šaukštelio druskos
  • 1 šaukštelis kepimo miltelių
  • 1,5 stiklinės miltų.

Blynų gaminimas:

Išplakite kiaušinius su cukrumi ir druska. Įpilkite pusę pieno ir kepimo miltelių, toliau plakdami.
Įpilkite verdančio vandens, kruopščiai maišydami tešlą. Įpilkite likusį pieną ir augalinį aliejų.
Palaipsniui įpilkite miltų, kruopščiai maišydami, kol gausite vienalytę masę.
Kepkite blynus karštoje keptuvėje, kol jie taps auksinės spalvos.
Šie blynai tinka bet kokiam įdarui arba tiesiog patiekti su medumi, grietine ar uogiene. Paprasti ir skanūs pusryčiai visai šeimai!
Blynaitešlareceptai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.