Ką daryti, kad konservuoti agurkai būtų traškūs: padės vos pora gudrybių

Net ir keičiantis kartoms konservavimo tradicijos Lietuvoje tęsiasi, o agurkų rauginimas aktualus ne tik auginantiems šias gėrybes savo daržuose, soduose.
Užraugti agurkus truks vos 5 minutes
Nors užraugti juos gali užtrukti vos 5 minutes, vis tik, reikėtų nepamiršti, kad agurkai švelniai sūrų skonį įgaus maždaug po kelių valandų, sureagavus druskai.
Planuojantiems išvyką gamtoje ar pietus šeimai, agurkams parauginti pilnai užteks ir nakties.
Išties, agurkus paprasta konservuoti ir dėl to, kad juos galima rauginti ir trumpam, ir ilgam periodui.
Be to, jiems raugti net ir nebūtinas vanduo – užtenka vos kelių sausų ingredientų ir paprasto maišelio.
Dietistų teigimu, rauginimas – vienas geriausių konservavimo būdų, o mūsų klimato sąlygomis jis itin parankus siekiant papildyti organizmą vitaminais, gerai žarnyno veiklai reikalingais probiotikais ir kitomis vertingomis medžiagomis.
Ką daryti, kad konservuoti agurkai būtų traškūs?
Namuose raugti agurkai bus traškūs, jei jų konservavimui rinksitės nejoduotą druską.
Raugiant agurkus vienam litrui vandens dėkite vieną šaukštą druskos.
Taip pat, agurkai bus traškesni, jei prieš rauginimą juos apie 2–3 valandas palaikysite šaltame vandenyje.
Be to, dedant agurkus į stiklainius, pasistenkite jų pernelyg nesuspausti, nes kitaip jie tik suminkštės ir praras savo traškumą.
Sausasis agurkų rauginimo receptas
Jums prireiks:
- plastikinio maišelio (tinka ir kepimo rankovė)
- 8–10 vidutinio dydžio agurkų;
- 2 šaukštų druskos;
- 4–5 skiltelių česnako;
- saujelės krapų.
Agurkų rauginimas:
Nuplaukite agurkus ir nupjaukite jų galiukus.
Agurką galite raugti nepjaustytą arba susmulkintą į kelias dalis.
Dėkite agurkus į maišelį, berkite druskos, įdėkite česnako skilteles ir smulkintus krapus.
Maišelį gerai pakratykite, kad viskas tolygiai pasiskirstytų ir agurkai apliptų prieskonių mišiniu.
Maišelį su agurkais dėkite pailsėti į šaldytuvą per naktį.
Jei nekantraujate ragauti lengvai raugtų agurkų, užteks juos palaikyti šaldytuve ir bent 4 valandas.
Nepamirškite, kad nuo laikymo trukmės priklausys agurkų skonio stiprumas.
Tradicinis raugintų agurkų receptas su krapais ir česnakais
Turintiems daugiau laiko ar ruošiantiems atsargas rudeniui, žiemai, siūlome agurkus raugti pagal tradicinį receptą, kuriam prireiks ir vandens, ir įvairių augalų lapų.
Reikės:
- 2 litrų stiklainio;
- agurkų (kiek sutalpinsite);
- 5 valgomųjų šaukštų druskos;
- 1,9 litro vandens (virinto arba distiliuoto);
- saujos vyšnių,
- juodųjų serbentų,
- lauro,
- krienų lapų (pagal norą);
- 6–9 skiltelių lupto česnako;
- 2 krapų šakelių;
- prieskonių pagal skonį: juodųjų pipirų, aitriųjų paprikų dribsnių, garstyčių sėklų;
- ypatingam skoniui – šviežių krienų juostelių.
Agurkų rauginimas:
Padalinkite serbentų, lauro ir krienų lapus, krapus ir česnakus į keturias dalis – pirmąją dalį dėkite ant dugno ir sluoksniuokite trimis sluoksniais su agurkais.
Iš viršaus agurkus taip pat uždenkite lapais.
Tuomet ištirpinkite vandenyje druską ir sūrymą užpilkite ant agurkų, palikdami apie 3 centimetrus iki stiklainio viršaus.
Uždenkite sandariu dangčiu ir rauginkite kambario temperatūroje, kurioje yra apie 16–22 laipsniai šilumos.
Taip agurkus laikykite kelias dienas, kol šie pasieks jūsų mėgstamą skonį.
Jei naudojate itin storą ir sandarų dangtelį, kasdien papurtykite, pradarykite agurkus, kad išleistumėte perteklinį slėgį. Sūrymas turėtų būti švelniai drumstas.
Galite valgyti iš karto arba laikykite šaldytuve ar rūsyje ir mėgaukitės visą likusią vasarą, rudenį ar net žiemą.
