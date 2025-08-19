Kokybė ir šviežumas – kiekviename etape: kaip „Lidl“ rūpinasi rudens derliumi?

„Vaisiai ir daržovės – vieni jautriausių produktų, todėl jų atranka, transportavimo bei laikymo sąlygos turi būti nepriekaištingi. Dėl šios priežasties didelį dėmesį skiriame ne tik tiekėjų atrankai, bet ir nuosekliems tikrinimams logistikos centruose bei pačiose parduotuvėse“, – sako „Lidl Lietuva“ kokybės atitikties ir užtikrinimo vadovas Karolis Lebednikas.
Kiekviename etape – atidūs patikrinimai
Kad į „Lidl“ parduotuves atkeliautų tik aukščiausios kokybės ir išskirtinai švieži vaisiai bei daržovės, prekybos tinklas taiko griežtą kokybės kontrolę visuose tiekimo grandinės etapuose – nuo ūkio iki lentynos. Parduotuves jau pasiekė šviežias šių metų rudens derlius – lentynos pasipildė sultingais obuoliais, aromatingomis kriaušėmis, saldžiomis slyvomis, taip pat bulvėmis, moliūgais, cukinijomis, morkomis, svogūnais, pomidorais, burokėliais ir kitomis rudens gėrybėmis.
„Pirmasis filtras – aukšti reikalavimai tiekėjams. Ūkininkai ir tiekėjai, bendradarbiaujantys su „Lidl“, turi laikytis griežtų kokybės standartų, kuriuos privalu pagrįsti atitinkamais sertifikatais, pavyzdžiui, „Global G.A.P.“, užtikrinančiu, jog ūkiuose atsakingai laikomasi maisto saugos, kokybės ir aplinkos apsaugos standartų. Be to, mes patys reguliariai atliekame analitinius laboratorinius tyrimus, kuriais tikriname, ar produkcijoje nėra veikliųjų medžiagų likučių ir ar laikomasi tiek „Lidl“, tiek teisės aktuose numatytų normų“, – vardina „Lidl Lietuva“ kokybės atitikties ir užtikrinimo vadovas.
Į logistikos centrus atkeliavęs derlius toliau praeina nuodugnius tikrinimus: produktų šviežumas vertinamas ne tik vizualiai – pagal išvaizdą ar kvapą, bet ir pasitelkiant specialius prietaisus, kurie matuoja vaisių bei daržovių spalvos intensyvumą, kietumą ar saldumą. Kruopščiai patikrinti produktai laikomi skirtingų temperatūrų zonose, kuriose veikia ir drėgmės palaikymo sistemos – tai padeda išlaikyti natūralų skonį ir maistinę vertę iki pat parduotuvių lentynų.
Kruopšti patikra parduotuvėse
Kokybės kontrolė nesibaigia ir produktams pasiekus parduotuves – priešingai, čia ji tampa dar intensyvesne. Pasak K. Lebedniko, vaisių ir daržovių skyrius tikrinamas itin atidžiai, o už tai atsakingas apmokytas darbuotojas – šviežumo koordinatorius.
„Vaisių ir daržovių šviežumo kontrolė – pagrindinis darbas ryte. Kas pusantros valandos šviežumo koordinatoriai tikrina parduodamas daržoves ir specialiuose dokumentuose pažymi, kada ir kaip buvo atlikta kontrolė. Vėliau tą patį skyrių dar kartą tikrina ir parduotuvės vadovas. Patikrinimų metu vertinama, ar produktai atitinka vizualinius standartus – ar nėra pažeidimų, dėmių, ar jie nepernokę. Taip nustatomi galimi gedimo požymiai, o neatitinkantys reikalavimų vaisiai ir daržovės pašalinami“, – akcentuoja K. Lebednikas
Jis priduria, kad šiek tiek netobulos išvaizdos, bet vis dar puikios kokybės vaisiai bei daržovės surenkami į specialius „Geradarių maišelius“, kuriuos pirkėjai parduotuvėse gali įsigyti už mažesnę kainą. Tai leidžia ne tik sumažinti maisto švaistymą, bet ir suteikia galimybę klientams vaisius ir daržoves įsigyti pigiau.
Kaip vaisių ir daržovių šviežumą išlaikyti kuo ilgiau?
Pasak K. Lebedniko, žinant kelias gudrybes, šviežio rudens derliaus traškumą, kvapnumą bei skonį galima išsaugoti ir namuose.
Daugumą rudens derliaus gėrybių patartina laikyti šaldytuve, tokių kaip morkos, burokai, cukinijos, paprikos, agurkai taip pat obuoliai, kriaušės, kaulavaisiai bei vynuogės. Vaisius ir daržoves geriausia laikyti apatiniame šaldytuvo stalčiuje, kur temperatūra yra aukštesnė ir drėgmė geriau reguliuojama. Prieš dedant į šaldytuvą, nenuplaukite, kad nepažeistumėte natūralios apsaugos, saugančios nuo pelėsio bei puvimo. Nelaikykite vaisių ir daržovių ypač sandariose pakuotėse, nes jie turi „kvėpuoti“.
Kambario temperatūroje, geriausia tamsioje ir gerai vėdinamoje vietoje laikykite pomidorus, bulves, svogūnus, česnakus, moliūgus, citrusinius vaisius ir melionus. Šaldytuve jie praranda skonį ir tekstūrą, o bulvės bei svogūnai genda dėl drėgmės.
Taip pat aktualu žinoti, kad kai kurie vaisiai bei daržovės nokdami išskiria etileno dujas, kurios gali paspartinti kitų šviežių produktų gedimą, todėl obuolius, bananus, kriaušes, persikus bei pomidorus geriausia laikyti atskirai nuo kitų daržo bei sodo gėrybių.
„Jeigu nepavyksta visko suvartoti laiku, verta pasitelkti paprastus, bet efektyvius sprendimus: dalį daržovių ar vaisių galima užšaldyti, marinuoti, rauginti ar net išsivirti džemų bei padažų. Tokiu būdu ne tik išsaugomas skonis, bet ir išsaugoma dauguma naudingųjų maistinių medžiagų“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ kokybės atitikties ir užtikrinimo vadovas.
Išskirtinės kokybės ir šviežumo rudens derlių galima įsigyti 81 „Lidl“ parduotuvėje 29 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose ir Jurbarke.