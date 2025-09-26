Pietums – sultingi šonkauliai

Nuo tradicinių šašlykų, kepsnių ar dešrelių iki žuvies, jūrų gėrybių, sūrio, daržovių, netgi vaisių – maisto, ruošiamo ant grotelių, įvairovė tikrai didelė, o tautiečiai nevengia išbandyti vis ką nors naujo, ieško įdomesnių skonių bei receptų.
Tačiau renkantis, ką kepti ant grotelių, populiarumo viršūnėje, pasak prekybininkų, tvirtai tebesilaiko įvairiausi mėsos patiekalai, o ypač pagaminti iš kiaulienos.
Įrodyta, kad kiauliena yra viena lengviausiai pasisavinamų mėsos rūšių. Joje yra didžiulis kiekis mūsų nervų sistemai ir bendrai savijautai naudingų B grupės vitaminų, taip pat daug baltymų, geležies, kalcio ir kitų mineralinių medžiagų, vitaminų A, D, kitų.
Kiaulienoje ir lašiniuose, pasak mokslininkų, yra tam tikrų rūgščių ir seleno – medžiagų, kurios padeda žmogaus organizmui kovoti su bloga nuotaika.
Kiaulienos populiarumą lemia ir ilgametės jos vartojimo tradicijos mūsų krašte. Tad turbūt ne veltui „Norfos“ parduotuvėse visoje Lietuvoje šviežios kiaulienos parduodama kelis kartus daugiau nei vištienos ir nepalyginti daugiau nei jautienos ir kitų mėsos rūšių.
„Norfos“ prekybos tinklo šviežios mėsos vitrinos išsiskiria sveriamos produkcijos gausa: net akys raibsta matant pačias įvairiausias kiaulienos, jautienos, paukštienos ar kitos mėsos dalis.
Šalia ir didžiulis pasirinkimas marinuotų sveriamų gaminių. Visą šią produkciją iš šviežios mėsos ruošia „Norfos“ mėsininkai, dirbantys čia pat, parduotuvėse.
Jie kasdien gauna pačią šviežiausią Lietuvoje užaugintą kiaulieną iš „Rivonos“ mėsos cecho Šilalėje.
Į parduotuves mėsa išvežiojama per 24 valandas po skerdimo, o parduotuvių mėsinėse pjaustoma, malama ir toliau ruošiama, marinuojama pagal kiekvienos parduotuvės poreikį.
„Tai užtikrina, kad mėsa vitrinose visada yra šviežia“, – teigė „Norfos“ vyriausiasis mėsininkas Dainius Bartošius.
Tad tiek tie pirkėjai, kurie renkasi šviežią mėsą, ar tie, kurie pasirenka vietoje marinuotus gaminius, gali būti visuomet ramūs: jie įsigyja ką tik pagamintą produkciją.
Kokius kiaulienos gaminius Lietuvos gyventojai „Norfos“ prekybos tinklo parduotuvėse dažniausiai renkasi kepti?
Vitrinose tarp įvairiausiuose marinatuose paruoštų šašlykų iš sprandinės, kumpio, šoninės, mentės – ir nugarinės, sprandinės, šoninės ar karkų kepsniai.
O vienas didžiausių delikatesų kiekvienam mėsos mėgėjui – gardūs šonkauliukai, kurių populiarumas auga kaip ant mielių.
„Yra senas posakis: skaniausia mėsa – prie kaulo. Dėl to, rimtai ar juokais sakant, šonkauliai ir yra labai skanūs. Jei tinkamai paruošti, jie yra minkšti, sultingi, o iškepus ant žarijų dar ir kvepia dūmais“, – pažymėjo D.Bartošius.
Pasak jo, šonkaulių populiarumo paslaptis labai paprasta: šonkaulių mėsa turi daugiau riebalų ir jungiamojo audinio, todėl tinkamai paruošta ji tampa itin minkšta, sultinga ir, kaip sakoma, „krinta nuo kaulo“.
„Šonkauliai gerai sugeria marinatus. Be to, juos paruošti galima labai įvairiai – ne tik kepti, bet ir virti, troškinti, rūkyti. Jie puikiai tinka tiek vasariškiems, tiek žiemos sezono patiekalams ruošti“, – dar kelias priežastis, kodėl šonkauliai tokie mėgstami, įvardijo mėsininkas.
Vis dėlto grilio sezonu šonkaulių pardavimas „Norfos“ parduotuvėse gerokai šokteli. Pasak D.Bartošiaus, žmonės vis dažniau renkasi šonkaulius vietoj dešrelių ar tradicinių sprandinės kepsnių.
Šonkauliai sudaro 5–7 procentus kiaulienos skerdenos, tad toks kiekis jų ir parduodamas prekybos tinkle.
Žiemą, kai yra daugiau laiko sukinėtis virtuvėje, į pirkėjų krepšelius dažniau keliauja švieži šonkauliai, o šiltuoju sezonu, kai norisi daugiau laiko praleisti su šeima ar draugais, mėgautis sezoniniais malonumais, dažniausias pasirinkimas – profesionalių mėsinininkų paruošti marinuoti šonkauliai, skirti kepti grilyje, kepsninėje, ant laužo ir panašiai.
Prekybos tinklo „Norfa“ mėsininkai šiam sezonui pirkėjams pasiūlė dviejų skonių marinuotus šonkaulius.
Amerikietiškai marinuoti šonkauliai, pasak D.Bartošiaus, – tradicinio amerikietiško skonio, su lengvu dūmo aromatu. O didžiosiose prekybos tinklo parduotuvėse prekiaujama šonkauliais česnakiniame marinate.
„Švieži šonkauliai į vitriną patiekiami kiekvieną dieną mėsininkui išpjausčius šviežią kiaulienos skerdeną, marinuojami pagal poreikį kasdien, o artėjant savaitgaliui ar šventinėms dienoms ruošiame didesnius jų kiekius“, – atskleidė „Norfos“ vyriausiasis mėsininkas.
Šilalėje įsikūręs modernus bendrovės „Rivona“ mėsos cechas taip pat žengia koja kojon su naujausiomis pirkimo tendencijomis. Visoje Lietuvoje išsidėsčiusių „Norfos“ parduotuvių pirkėjams cechas šiemet pasiūlė marinuotus kiaulienos šonkaulius „BBQ amerikietiškai“.
„Per mėnesį parduodame daugiau nei 1000 kilogramų šių šonkaulių. Jie yra pikantiško skonio, nestiprus aitrumas susipina su saldumu, o pagrindiniai prieskoniai yra paprikos, juodieji pipirai, medus“, – vardijo mėsos technologė Daiva Vaišvilienė.
Bet tikras marinuotų šonkaulių lyderis jau kelerius metus – tradiciškai marinuoti kiaulienos šonkauliai, kurių per mėnesį parduodama per 2000 kilogramų. Vakuuminėje pakuotėje yra dvi šonkaulių juostelės, sveriančios maždaug 800 g.
„Tai tradicinio skonio marinatas, kurio pagrindą sudaro tradiciniai prieskoniai: paprikos, svogūnai, pomidorai, kmyniniai kuminai, česnakų laiškai, mairūnai. 1 kilogramui užmarinuoti sunaudojame 120 gramų marinato“, – pasakojo mėsos žinovė.
Tačiau tuo „Rivonos“ šonkaulių asortimentas nesibaigia.
Pasak D.Vaišvilienės, itin pasiteisinęs produktas – pikantiško skonio, labai minkšti ir sultingi lėtai virti kiaulienos šonkauliai.
Ši prekė labai populiari ištisus metus, o jos paruošimas – tikrai paprastas ir įkandamas kiekvienam. Šonkaulius tereikia pašildyti orkaitėje, keptuvėje arba grilyje. Pasiruošus ar „Norfoje“ įsigijus garnyro juos iškart galima nešti ant stalo – karališki pietūs garantuoti!
Pakuotėje yra apie 600 g lėtai virtų šonkauliukų, tokio kiekio pakaktų pavalgyti 3 asmenų šeimai.
Dar vienas tarp „Norfos“ pirkėjų ištisus metus populiarus gaminys – karštai rūkyti kiaulienos šonkauliai. Jų, supakuotų vakuume po dvi juosteles ir sveriančių apie 600 g, „Rivonos“ cechas parduoda daugiau nei 2000 kilogramų per mėnesį.
Šie kiaulienos šonkauliai yra virti, po to karštai parūkyti natūraliame buko medienos dūme. Juos iškart galima vartoti – skanauti šaltus, pašildyti orkaitėje ar keptuvėje, galima dėti į sriubas ar troškinius.
Koks yra marinuotų šonkaulių galiojimo terminas ir kaip juos galima laikyti vežantis į iškylą gamtoje ar sode?
„Marinuotų šonkaulių galiojimo terminas nurodytas ženklinimo etiketėje – 7 dienos nuo pagaminimo. Laikyti juos reikėtų šaldytuve, o vežtis į gamtą geriausia šaltkrepšiuose, naudojant šaldymo elementus“, – patarė D.Vaišvilienė.
Kaip užmarinuoti patiems?
Vieni pirkėjai pasikliauja žinovų skoniu ir receptais, o kiti mėgsta kepsnius marinuoti patys. Tuo labiau kad kokybiška ir šviežia mėsa „Norfos“ parduotuvėse visuomet garantuoja gerą rezultatą.
Tad ką mėsininkas patartų tiems, kurie nori šonkaulius paruošti patys?
D.Bartošiaus teigimu, nesudėtingam šonkaulių marinatui reikia aliejaus, druskos, pipirų, česnakų, medaus, šiek tiek citrinų sulčių. Sumaišius visus šiuos ingredientus gauta mase reikia aptepti šonkaulius ir palikti marinuotis per naktį.
Mėsininkas pasidalijo ir dar keliais patarimais, kurie padės iškepti skaniausius šonkaulius:
Kad šonkauliai būtų minkšti ir sultingi, prieš kepimą juos galima apie pusvalandį apvirti.
Kepti reikėtų neaukštoje – 120–150 laipsnių temperatūroje uždengus folija ar dangčiu.
Kepti reikia ilgai – nuo valandos (jei jie iš pradžių buvo apvirti) iki dviejų (jei tiktai marinuoti).
Siekiant suteikti šonkauliams daugiau skonio kepimo pabaigoje patartina aptepti juos glazūra – tai gali būti barbekiu padažas ar pačių pasigamintas medaus, sojų padažo ir aliejaus mišinys.
Šonkauliams iškepus reikia leisti keletą minučių pastovėti, kad juose esanti drėgmė tolygiai pasiskirstytų jų viduje.
Tad mėgaukimės skaniausiais patiekalais iš „Norfos“ ir „Rivonos“ profesionalų rankų.
