Broliai Lavrinovičiai pademonstravo savo firminį triuką kepant kiaušinienę: išdavė, ką deda vietoj druskos

„Nesame gaminimo entuziastai, nesame mėgėjai. Gaminame tik tada, kai esame priversti tai daryti“, – atviravo Kšištof Lavrinovič naujoje „Dėl skonio nesiginčijama“ studijoje.
Naujasis kulinarinio eksperimento sezonas persikėlė į Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro patalpas. Ši erdvė puikiai atspindi laidos dvasią – savo patirtimis, o kartais ir ingredientais, reikia dalytis ir bendradarbiauti.
Broliams Lavrinovičiams „Dėl skonio nesiginčijama“ teko dalytis šefo Povilo parinktais produktais, iš kurių per 15 minučių reikėjo pagaminti patiekalą juos visus panaudojant.
Šefo nuomonė laidoje – tik patariamoji. Kurio dvynio patiekalas patiko labiau, sprendžia žiūrovai.
Abu broliai ėmėsi savo firminių kiaušinienių.
„Tik tiek turime fantazijos. Daugiau nežinome, ką galima sugalvoti“, – šypsojosi K. Lavrinovičius.
Tačiau broliai pademonstravo išmonę ir keletą kulinarinių triukų.
D. Lavrinovičius rodė, kaip kiaušinį apkepti taip, kad nereikėtų jo apversti.
„Tu dar nesi matęs, žiūrėk, ką aš dabar darysiu. Paimu šaukštą ir su karštu aliejumi apipilu kiaušinius, kad nereikėtų jų apversti keptuvėje. Aš tau niekada šio dalyko nerodžiau, tu nesuprasi vis tiek“, – brolį erzino Darjušas.
„O tu žinai, ką aš į kiaušinienę visada dedu vietoj durskos? Permezano sūrio“, – išdavė Kšištof. Gaminant jis visada stengiasi dėti mažiau druskos, o ją pakeičia sūresniais produktais, kad pajaustų patiekalo skonį. Laidoje kiaušinienei vyras naudojo kiaušinius, sūrį, ikrus, duoną, kukurūzus, pomodorus, agurkus, krapus, pieną.
Ragaudami vienas kito patiekalus broliai negailėjo komplimentų ir prisipažino, kad liko maloniai nustebinti tokio skonio.
Visgi dvyniams yra tekę patirti ir virtuvinių kuriozų. Laidoje jie pasakojo, kaip užsimiršę vos nesukėlė gaisro namuose.
„Broli, atsimeni, kaip mamos kotletus sudeginome?“ – klausė Kšištof.
Pasirodo, broliai pamiršo, kad ant viryklės šyla pietūs ir nuėjo žaisti kompiuterinių žaidimų.
„Kažko nepasidalinome, vienas kitam nenusileidome ir pradėjome muštis. Mušėmės, mušėmės, kol pajutom dūmų kvapą. Atbėgam, o ten jau dega kotletai!“ – juokėsi brolis.
„O tu dar paėmei vandens ir užpylei, vos nesudeginai namų“, – prisiminimais dalinosi jie.
Visgi plušdami prie savo patiekalų Lavrinovičiai priėjo teisingos išvados – tiek virtuvėje, tiek ir kitose gyvenimo srityse neklysta tik tie, kas nieko nedaro.
