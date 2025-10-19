Šaldytuvo durelės – ne vieta šiems produktams: kur geriausia laikyti maistą

Maisto švaistymas yra ne tik asmeninių piniginių klausimas, bet ir globali aplinkosaugos bei socialinė problema.
„Pasaulyje prarandama arba išmetama apie trečdalis viso pagaminamo maisto. Tai reiškia, kad iššvaistomos ne tik pastangos, įdėtos jam užauginti ir atgabenti, bet ir vertingi ištekliai kaip žemė, vanduo, energija. Be to, nesuvartotas ir išmestas maistas daro didžiulį poveikį klimatui: vien maisto švaistymas lemia 8–10 proc. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Todėl maisto švaistymo mažinimas yra vienas iš ilgalaikių „Maximos“ įsipareigojimų – būdami maisto tiekimo grandinės dalimi, siekiame sistemingai mažinti maisto atliekų susidarymą“, – sako prekybos tinklo Tvarumo skyriaus vadovė Asta Šidlauskaitė.
Šaldytuvo durelės – ne vieta temperatūrai jautriems produktams
Išvengti maisto švaistymo namuose pirkėjams padeda atsakinga šaldytuvo tvarka ir bazinės maisto saugos žinios. Pavyzdžiui, naudinga žinoti, kad lentynėlės šaldytuvo durelėse yra netinkama vieta greitai gendantiems ir temperatūros svyravimui jautriems maisto produktams. Čia gali greičiau sugesti pienas, grietinėlė, jogurtai. Kiaušinius taip pat geriau laikyti lentynoje, o ne durelėse. Šaldytuvo durelės yra šilčiausia vieta, be to, jos nuolat varstomos, tad temperatūra čia dažnai svyruoja. Šioje šaldytuvo vietoje tinkama laikyti sultis, kitus gėrimus.
Kaip tinkamai laikyti gyvūninės kilmės produktus?
Pati šalčiausia vieta šaldytuve yra apatinė lentyna, todėl čia reikėtų laikyti žalią mėsą, paukštieną ir žuvį. Labai svarbu šiuos produktus saugoti sandariai uždengtus, geriausia – originaliose pakuotėse arba specialiuose induose, kuriuos galima pastatyti ant lėkštutės ar padėklo. Tokiu būdu ištekėję skysčiai nepateks ant kitų produktų, o šaldytuvas išliks švarus ir higieniškas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad žalia mėsa ar žuvis niekada nebūtų šalia jau paruošto maisto, pavyzdžiui, sriubų ar salotų. Tik tinkamai laikant greitai gendančius gyvūninės kilmės produktus galima sumažinti kryžminės taršos riziką ir išvengti ne tik maisto švaistymo, bet ir apsinuodijimo.
Vidurinė lentyna – pieno produktams ir paruoštam maistui
Vidurinė šaldytuvo lentyna yra ideali vieta pieno produktams – pienui, jogurtui, varškei, taip pat originalioje pakuotėje laikomiems kiaušiniams. Šioje vietoje verta laikyti ir paruoštus patiekalus ar jų likučius. Svarbu prisiminti, kad prieš dedant į šaldytuvą paruoštą maistą, jį reikia atvėsinti iki kambario temperatūros, nes karšti produktai pakelia bendrą šaldytuvo temperatūrą ir gali paskatinti kitų maisto prekių gedimą.
Kur dėti sūrį?
Viršutinės šaldytuvo lentynos pasižymi kiek aukštesne temperatūra nei apatinės, todėl čia geriausia laikyti produktus, kuriems nereikia ypatingos vėsos ir kuriuos svarbu turėti po ranka. Tai tinkama vieta sviestui, padažams, konservams, uogienėms, džemams, taip pat įvairioms užtepėlėms ar pagardams, kuriuos naudojate kasdien. Viršutinė lentyna taip pat tinka jau atidarytiems produktams, pavyzdžiui, atidarytam majonezo, garstyčių ar uogienės indeliui. Čia patogu laikyti ir sūrius – minkštuosius ir kietuosius, tačiau rekomenduojama juos saugoti sandariai uždengtus arba specialiose dėžutėse.
Vaisių ir daržovių šviežumui
Šaldytuvo stalčiai yra specialiai pritaikyti vaisiams ir daržovėms, nes juose palaikoma drėgnesnė aplinka, kuri padeda ilgiau išlaikyti šviežumą. Ši vieta ypač tinkama lapinėms daržovėms, morkoms, agurkams ar brokoliams, kurie greitai vysta, jei laikomi per sausai. Vaisiams, tokiems kaip obuoliai ar kriaušės, taip pat tinka stalčius, tačiau svarbu pasirūpinti, kad jie nebūtų laikomi sandariuose maišeliuose, kur kaupiasi drėgmės kondensatas – per didelė drėgmė gali paskatinti gedimą.
Geriausia vaisius ir daržoves laikyti daugkartiniuose tinkliniuose maišeliuose ar laisvai sudėtus, kad gautų oro ir nesikauptų drėgmės perteklius. Be to, kai kuriems vaisiams ir daržovėms – ne vieta būti šaldytuve. Tai liečia bananus, svogūnus, bulves ar česnakus. Laikomi šaldytuve jie greitai praranda skonines savybes, gali pradėti skleisti kvapus, kurie paveiks šalia laikomą maistą. Tinkamai prižiūrint šią šaldytuvo zoną, augaliniai produktai ilgiau išlieka traškūs, kvapnūs ir nepraranda maistinės vertės, o kartu sumažėja rizika, kad jie bus išmesti.
Bendri šaldytuvo priežiūros principai
Siekiant, kad šaldytuvas tinkamai atliktų savo funkciją, svarbu ne tik teisingai jame išdėlioti produktus, bet ir pasirūpinti tvarka bei higiena. Visų pirma, šaldytuve reikėtų palikti pakankamai erdvės oro cirkuliacijai – jei perkraunamos lentynos, šaltas oras negali tolygiai pasiskirstyti, todėl vieni produktai gali gesti greičiau, o kiti užšalti. Bent kartą per savaitę verta atlikti „šaldytuvo reviziją“: patikrinti produktų galiojimo terminus, peržiūrėti likučius, nuvalyti lentynas ir stalčius. Dar vienas svarbus principas – naujai įsigytus produktus dėti už senesnių. Taip lengviau išvengti painiavos ir pirmiausia suvartoti tuos gaminius, kurių galiojimas artėja prie pabaigos.
Šaldiklis – pagalbininkas ilgesniam maisto saugojimui
Šaldiklis yra neatsiejamas pagalbininkas, padedantis prailginti produktų galiojimą ir sumažinti švaistymą. Šaldiklyje galima saugoti sezonines gėrybes, mėsą ar jau pagamintus patiekalus, tačiau svarbu laikytis kelių taisyklių. Pirmiausia, maistą šaldyti reikėtų tik sandariose pakuotėse – plastiko dėžutėse ar šaldymui skirtuose maišeliuose. Iš pakuotės būtina pašalinti kuo daugiau oro, nes dėl jo susidaro šerkšnas, o produktai išsausėja ir praranda skonį.
Į šaldiklį nepatariama dėti didelio kiekio šiltų produktų vienu metu, nes jie sulėtina šaldymo procesą ir pakelia bendrą temperatūrą. Taip pat svarbu palikti tarpus tarp pakuočių, kad oras galėtų cirkuliuoti – taip laikomi produktai užšals greičiau ir tolygiau.
šaldytuvasšaldikliskaip laikyti maisto produktus
Rodyti daugiau žymių