Makaronų forma gali lemti patiekalo skonį: kaip neapsirikti gaminant

Makaronų gimtinėje Italijoje skaičiuojama, kad egzistuoja daugiau nei 600 įvairių makaronų formų. Pasak prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės, šis produktas jau seniai pavergė ne tik viso pasaulio, bet ir lietuvių širdis.
„Pastebime, kad pirkėjai vis daugiau dėmesio skiria ne tik naujų skonių atradimams, bet ir sveikesnėms alternatyvoms bei produktų kokybei. Vis dažniau jie eksperimentuoja – išbando skirtingas rūšis, derina jas su įvairiais ingredientais ir makaronus renkasi kaip pagrindinį patiekalą.
Makaronai žavi tuo, kad yra nebrangūs, greitai paruošiami ir leidžia mėgautis skaniu maistu be didelių išlaidų. Augant susidomėjimui, plečiasi ir pasiūla – nuo pilno grūdo iki makarinų be glitimo“, – sako L. Skersytė.
Puikiai tinka sriuboms ir troškiniams
Pačių mažiausių makaronų rūšis – smulkieji, itališkai vadinami pastina. Įprastai tai įvairūs makaronai, susidedantys iš mažyčių, maždaug 2 mm skersmens gabalėlių. Šiai kategorijai priklauso perlinis kuskusas, lietuvių mėgstami žvaigždučių formos makaronai, vermišeliai bei orzo.
Kadangi šios rūšies makaronai yra įprastai valgomi su šaukštu, jie puikiai tinka sriuboms ir kitiems skystiems patiekalams, pavyzdžiui, troškiniams. Taip pat puikiai dera ir šaltuose patiekaluose – salotose ar net desertuose. Jie greitai išverda, gerai sugeria skonius ir dėl savo formos suteikia patiekalams švelnumo bei sotumo.
Be to, Italijoje smulkieji makaronai neretai vadinami „jaukumo maistu“ (angl. comfort food), nes būtent šie makaronai tradiciškai verdami vaikams – švelnus skonis ir mažas dydis leidžia juos itin lengvai suvirškinti.
Trumpieji makaronai – dažniausias pasirinkimas
Viena plačiausių ir populiariausių makaronų kategorijų – trumpieji. Jie atpažįstami iš savo patogaus dydžio ir formų įvairovės – nuo penne (dar žinomų kaip vamzdelių) ar rigatoni (vamzdelių su grioveliais) iki fusilli (sraigtelių) ir farfalle (kaspinėlių). Tai makaronai, puikiai tinkantys patiekalams, kuriuose yra daugiau tekstūrų ir didesnių ingredientų.
Trumpieji makaronai ypač dera su daržovėmis, pupelėmis, alyvuogėmis ar mėsa, nes jų forma ir paviršiaus grioveliai leidžia padažui bei priedams tvirtai prilipti. Tokie makaronai ne tik išlaiko skonį, bet ir užtikrina, kad kiekviename kąsnyje susijungtų visos patiekalo dalys.
Taip pat egzistuoja ir trumpųjų makaronų porūšis, kuris išsiskiria skylute jų viduje, pavyzdžiui, penne, rigatoni ar tortiglioni – jie puikiai tinkami patiekalams, kurių sudėtyje daugiau smulkių ingredientų, tokių kaip žirneliai, riešutai ar kaparėliai, kuriuos sunkiau paimti šakute. Mat jie puikiai įlenda į tuščias ertmes ir pripildo makaronus skonio.
Itališka klasika
Viena labiausiai atpažįstamų makaronų rūšių – ilgieji makaronai. Tai klasika, be kurios neįsivaizduojami makaronų patiekalai. Spagetti (ilgi ploni makaronai), linguine (plokšti ilgi makaronai), tagliatelle (ilgos plokščios juostelės) ar fettuccine (platesnės plokščios juostelės) – sukami ant šakutės tampa ne tik maistu, bet ir tam tikru ritualu, kuris siejamas su jaukumu bei itališka atmosfera.
Ilgieji makaronai geriausiai atsiskleidžia su švelniais, kreminiais padažais, kurie tolygiai apgaubia kiekvieną jų. Klasikiniai makaronų patiekalai, tokie kaip carbonara, bolognesse, aglio e olio ar alfredo, puikiai pabrėžia jų tekstūrą ir subtilų skonį. Kadangi šios rūšies makaronus šakute paimti sudėtinga, jie mažiau tinka patiekalams su stambiais ingredientais.
Kepti kreminiai makaronai
Reikės:
- 500 g pasirinktų trumpųjų makaronų
- 500 g vynuoginių pomidorų
- 3 skiltelių česnako
- 50 ml alyvuogių aliejaus
- 100 g maskarponės sūrio
- 100 g gorgoncolos sūrio
- 3 šakelių rozmarino
- 3 šakelių čiobrelio
- Šalavijo
- Druskos
- Pipirų
Makaronų gaminimas:
Puode užvirkite pasūdyto vandens ir išvirkite makaronus pagal instrukciją ant pakuotės. Tuomet pusiau perpjaukite pomidorus bei susmulkinkite česnako skilteles. Pomidorus ir česnakus sumaišykite su alyvuogių aliejumi, druska bei pipirais. Sudėkite juos į kepimo formą, o į jos vidurį įstatykite maskarponės ir gorgoncolos sūrį – viską kepkite 190 laipsnių orkaitėje 10 minučių.
Smulkiai supjaustykite rozmarinus, šalavijus ir čiobrelius. Sudėkite juos į kepimo formą kartu su išvirtais makaronais. Viską gerai išmaišykite, jei reikia, pagardinkite druska ir pipirais.
Skanaus!
makaronaiitališkas maistasreceptas
