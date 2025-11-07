Atskleidė triuką virtuvėje kovai su peršalimu: labai skanu, o svarbiausia – padeda

„Maximos“ kulinarinių idėjų partnerė Vita Marija Murėnaitė pastebi, kad prieš keletą metų aštrių produktų pasirinkimas Lietuvoje buvo ribotas, o dabar jų pasiūla ir vartojimas ženkliai išaugo, rašoma pranešime spaudai.
„Šiandien žmonės tampa drąsesni rinkdamiesi skonius – aštrūs patiekalai vis dažniau aptariami tinklalaidėse, siūlomi restoranų meniu, o parduotuvių lentynose matyti gerokai platesnis pasirinkimas. Jei anksčiau daugelis žinojo tik vienos rūšies ilgus raudonus pipirus, šiandien net ir mažesnėse parduotuvėse galima rasti įvairių pipirų – skirtingų formų, spalvų, skonių bei aštrumo lygių.
Tai rodo, kad aštraus skonio kultūra jau tapo mūsų kasdienybės dalimi. Savo kelionę link aštrių skonių pradėjau nuo vieno padažo, o dabar turiu atskirą spintelę, skirtą tik Azijos virtuvės ingredientams – nuo padažų ir prieskonių iki specifinių produktų“, – pasakoja V. M. Murėnaitė.
Patarimas virtuvės pirmokams – neskubėkite
V. M. Murėnaitė pabrėžia, kad eksperimentuoti su aitresniais skoniais reikėtų palengva ir kuo paprasčiau. Tam nereikia sudėtingų žinių, brangių ingredientų. Ji pati šią kelionę pradėjo nuo pastų, skirtų tailandietiškai tomjamo sriubai, raudonajam ar žaliajam kariui.
„Pradedantiesiems siūlau išbandyti būtent raudonojo ar žaliojo kario pastas – jas lengva naudoti, sandėliuoti, ir jų reikia labai nedaug. Pavyzdžiui, verdant moliūgų sriubą, užtenka vieno šaukšto raudonojo kario pastos – skonis pasikeičia iš karto. Galima gaminti karį, troškinius, kepti daržoves. Jei patiekalui trūksta kvapo ar skonio – pasta tai išsprendžia akimirksniu. Išbandyti nebrangu, o jei nepatiks – suprasite iš karto“, – pataria kulinarinių idėjų partnerė.
Truputėlis aitrumo nepakenks jaučiant peršalimo simptomus
Drąsesniems Vita Marija siūlo išbandyti šviežią raudonąjį pipirą – jis tinka įvairiems patiekalams, nuo makaronų su mėsa ar kepto sumuštinio iki skrebučio su avokadu ar kiaušiniu. Be to, jis gali būti puikus papildomas pasirinkimas ir kovojant su peršalimo simptomais.
„Kai vaikas sloguoja, valgome duoną su česnaku ir sviestu, o aš dar įdedu šiek tiek šviežio raudonojo pipiro. Skonis – aštrus, burnoje karšta, tačiau labai malonu, o svarbiausia – tai padeda: nosis greitai prasivalo, kvėpuoti tampa lengviau. Kai pati pradedu jausti peršalimo požymius, pirmas pasirinkimas – aštri sriuba. Jei neturiu daug laiko, daržoves trumpai pakepinu su aštria pasta, užpilu vandeniu, įdedu makaronų, vištienos arba krevečių, šlakelį kokosų pieno. Gaunasi kvapni, aštri sriuba, kuri veikia ne tik fiziškai, bet ir emociškai – suteikia jaukumo ir energijos“, – pasakoja V. M. Murėnaitė.
Ingredientai, tinkantys praturtinti kasdienius valgius
Tinklaraštininkė įsitikinusi – norint į virtuvę įnešti naujų skonių, nebūtina gaminti tik Azijos patiekalų. Užtenka kasdienį maistą papildyti vienu netikėtu ingredientu.
„Net ir paprastą sriubą, troškinį ar makaronų patiekalą galima pagyvinti vos vienu ingredientu – kario pasta, aitriųjų paprikų aliejumi ar ciberžole. Įprastus makaronus galima pakeisti įdomesniais Azijos virtuvės variantais, o didesnėse parduotuvėse nesunku rasti ir įdomesnių produktų, pavyzdžiui, citrinžolės. Kartais pakanka vieno nestandartinio ingrediento ar aštresnio prieskonio, kad patiekalo skonis įgautų visiškai naują charakterį. Reikia tik išdrįsti eksperimentuoti“, – įsitikinusi V. M. Murėnaitė.
Tarp jos favoritų – ir austrių padažas, kuris ypač tinka tiems, kurie vengia aštraus skonio, bet nori pradėti pažintį su Azijos virtuve.
„Jis tirštas, saldžiai sūrus ir puikiai tinka net plakant kiaušinį. Siūlau tiesiog išbandyti – įdėkite šaukštą ir stebėkite, kaip pasikeičia patiekalo skonis, tekstūra ar net spalva. Pakanka vos kelių detalių – šviežio kalendros lapelio ar lašelio aitriųjų paprikų aliejaus – ir patiekalas primena ruoštą restorane“, – patarimu dalijasi prekybos tinklo kulinarinių idėjų partnerė.
Aštrūs udonai
Šis makaronų patiekalas – puikus pasirinkimas tiems, kurie nori išbandyti šiek tiek aštresnį skonį be didelių pastangų. V. M. Murėnaitė rekomenduoja pažintį su aštrumu pradėti nuo šio makaronų patiekalo.
Vienai porcijai reikės:
- 1 pakelio udonų;
- 1 a. š. mėgstamo aitriųjų paprikų aliejaus;
- 1 česnako;
- 1 agurko;
- 2 a. š. sezamų sėklų;
- 2 v. š. sojos (arba pagal skonį);
- 2–3 v. š. sezamų aliejaus.
Makaronų gaminimas:
Makaronus pavirkite 1 minutę, kol jie „atsipalaiduos“. Tuo metu į serviravimo indą sudėkite prieskonius, užpilkite pakaitintą čili aliejų, įdėkite pavirtus makaronus ir agurkus. Šalia taip pat dera svogūnų laiškai, kalendra ir žemės riešutai. Viską sumaišykite ir mėgaukitės!
