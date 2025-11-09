Vaisiai ir daržovės šaltuoju metų laiku: kodėl pomidorų negalima laikyti šaldytuve

Kokie yra rudens ir žiemos derliaus ypatumai bei kaip tinkamai laikyti vaisius ir daržoves namuose, kad jų šviežumas džiugintų kuo ilgiau, dalinasi Lietuvos daržovių augintojų asociacijos ir lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ ekspertai, rašoma pranešime spaudai.
Lietuvos daržovių augintojų asociacijos (LDAA) ekspertė Zofija Cironkienė pasakoja, kad tiekimo grandinė šaltuoju metų laiku niekuo nesiskiria nuo šiltojo periodo – ji nenutrūkstama, iš anksto kruopščiai planuojama ir vykdoma visus metus, nepriklausomai nuo sezono.
Lietuviško prekybos tinklo Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovė Julija Butkevič pabrėžia, kad norint, jog švieži vaisiai ir daržovės džiugintų ilgiau, rūpintis jų kokybe svarbu ne tik prekybos tinklui, bet ir pirkėjams. Pasak prekybos tinklo atstovės, tam užtenka žinoti, kokios yra tinkamiausios jų laikymo sąlygos namuose.
„Šaknines daržoves – morkas, bulves – geriausia laikyti vėsioje ir tamsioje vietoje, bet ne šaldytuve.
Pomidorams labiau tinkama kambario temperatūra – laikomi šaldytuve, jie greičiau netenka skonio ir tampa vandeningi.
Citrusiniams vaisiams, priešingai, svarbu sausa aplinka – perteklinė drėgmė gali skatinti pelėsio susidarymą.
Svogūnus geriausia sandėliuoti sausoje, tamsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, bet atokiau nuo bulvių – laikomi kartu, jie greičiau dygsta ir genda.
O salierus galima susukti į foliją ir laikyti šaldytuve – taip jie ilgiau išliks traškūs“, – pataria J. Butkevič, Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuos patarimus galima paversti ir triuku tuo atveju, kai norisi paskatinti kai kurių vaisių arba daržovių nokimą namuose.
Pavyzdžiui, jei turite vaisių ar daržovių, kurie yra kietoki, o norite jais mėgautis greičiau – padėkite juos šalia bananų arba obuolių.
„Bananai ir obuoliai išskiria etileną – dujas, kurios spartina greta esančių produktų nokimą. Juos namuose laikykite atskirai, nebent norite, kad, pavyzdžiui, avokadai, pomidorai ar paprikos greičiau taptų minkštesni – tokiu atveju bananus ar obuolius laikykite arčiau jų.
Jei tikslo – paspartinti nokimą – neturite, obuolius ir bananus laikykite vėsioje vietoje, padėtus atskirai“, – pataria J. Butkevič.