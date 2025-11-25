Klaida, kurią beveik visi daro virdami grikius: turėtumėte atsisakyti vieno ingrediento

Jei tiesiog išjungsite viryklės kaitrą, nuimsite puodą, atidengsite dangtį ir sudėsite košę į lėkštę, nenustebkite, kad patiekalo skonis pasirodys ne toks sodrus, kokio norėtumėte.
Kulinarai pataria neskubėti dėti grikių košės į lėkštę. Išvirus košę geriau kurį laiką palikti puode uždengtu dangčiu. Tik laikantis šios sąlygos visiškai atsiskleis visas patiekalo skonis.
Taigi, kaip teisingai elgtis, jei norite išvirti skanią grikių košę? Kai nuo vandens užvirimo praeina 12 minučių (tuo pat metu 3 minutės turėtų būti maksimalios, septynios vidutinės ugnies ir dvi minimalios), nuimkite puodą nuo viryklės.
Svarbu palikti kruopas šiek tiek neišvirusias, jų virimas turėtų tęstis ne ant viryklės.
Be to, negalima nuimti dangčio, kitaip grikiai bus neskanūs.
Patiekalas dar turėtų pastovėti apie 15 minučių. Po dangčiu košė „nurims“ ir visiškai atsiskleis jos skonis. Po to grikius galite drąsiai dėti į lėkštes.
Svarbu atminti, kad norint išvirti puikią grikių košę, reikia įpilti tinkamą kiekį vandens. Proporcijos turėtų būti 1:2 (1 daliai grikių – 2 dalys vandens), kitaip košė sulips. Kita taisyklė: supylus grikius į puodą ir užpylus vandeniu, košės maišyti negalima.
Tačiau jei mėgstate saldžią košę, turėtumėte atsisakyti vieno ingrediento.
Į grikius jokiu būdu negalima dėti cukraus, nes jis neutralizuoja visas naudingąsias šių grūdų savybes. Galite drąsiai dėti druskos ir įvairių prieskonių pagal savo skonį, rašo tsn.ua