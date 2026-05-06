Grilistas K. Krivickas pataria, kaip ruošti patiekalus ant besisukančio iešmo

Taigi, rotiseris – tai grilio aksesuaras, skirtas kepti mėsą (ir ne tik) lėtai ją sukant virš žarijų. Stebuklas toks – dėl nuolatinio sukimosi kaitra pasiskirsto tolygiai, o mėsa pati save nuolat aplieja ištekančiais riebalais ir sultimis. Jūsų kepama mėsa iškeps idealiai.
Labai populiaru kepti viščiuko šlaunelių kebabą, visą vištą, antį, kiaulienos sprandinę, kumpį ar ėriuko koją, o desertui ar garnyrui – ananasą.
Rotisserie sistema susideda iš kelių pagrindinių dalių. Pirmiausia – metalinis iešmas, ant kurio veriama mėsa. Tada – šakutės-fiksatoriai, kurie ją priveržia, kad sukantis neslystų. Viename gale montuojamas elektrinis variklis, o abiejuose grilio kraštuose – laikikliai, į kuriuos įstatomas iešmas.
Dieviškas vištienos šašlyko receptas, kurį galėsite išbandyti ir ant grilio, ir namuose
Kamado griliams naudojamas specialus rotisserie žiedas, kuris pakelia dangtį ir leidžia įstatyti iešmą. Nuėmus iešmo šakutes, galima uždėti įvairių grotelių – kepti žuviai, sparneliams, krepšelių mažesniems mėsos gabaliukams, daržovėms. Yra net specialūs iešmai kepti šašlykams!
Didesnius gabalus ar visą paukštį kepame virš žemos–vidutinės kaitros žarijų, 130–150 °C temperatūroje, vėliau reikalui esant padidinam kaitrą, kad apskrustų. Anglių į kepsninę nededame daug – ilgesniems kepimams, pritrūkus karščio, jas papildome eigoje.
Taip pat galime kepti pridengę žarijas su deflektoriaus pusele. Pastatę ant jos karščiui atsparų indą, lengvai surinksime varvančius riebalus. Į indą sudėjus daržoves (aš dažnai taip darau su bulvytėmis), jos ten kuo puikiausiai iškepa. Kepant rotiserio grotelėse ar krepšelyje, pvz., vištienos sparnelius, temperatūrą grilyje laikome 160–180 °C.
Keletas praktiškų patarimų:
Subalansuokite mėsą ant iešmo. Mėsa turi būti užmauta kuo tolygiau. Jei viena pusė bus daug sunkesnė, varikliui bus sunkiau sukti, o kepimas bus netolygus. Didelius gabalus suriškite virvele. Visa višta ar didelis mėsos gabalas kartais būna netaisyklingos formos. Surišus virtuvine virvele, jis taps kompaktiškesnis.
Tvirtai prispauskite šakutėmis. Iešmo šakutės turi gerai priveržti mėsą. Jei ji judės ar slinks, kepant gali prasisukti ir mėsa keps tik iš vienos pusės.
Kepkite žemoje – vidutinėje kaitroje. Mėsa išliks sultinga viduje ir gražiai apskrus išorėje.
Leiskite mėsai „pailsėti“ po kepimo. Nuėmus nuo iešmo, verta palikti 10–15 minučių. Sultys pasiskirstys ir mėsa bus dar sultingesnė.