Raugti pavasariniai ridikėliai – 100 kartų skanesni už šviežius – valgysite kibirais

Traškus, pikantiškas ir neįtikėtinai aromatingas užkandis, kurį norisi valgyti stiklainiais! O pats receptas stebina savo paprastumu.
Ingredientai:
- ridikėliai – 1000 g;
- česnakas – 1 galvutė;
- krapai ir petražolės (švieži) – po nedidelį ryšulėlį;
- aštrusis pipiras (šviežias čili) – pagal skonį;
- kvapieji pipirai (žirneliai) – 6 vnt.;
- lauro lapai – 3 vnt.;
- druska – 1 valgomasis šaukštas;
- cukrus – 1 arbatinis šaukštelis.
- Sūrymui vanduo – 400 ml;
- druska – 1 arbatinis šaukštelis (be kaupo).
Ridikėlių gaminimo eiga:
Nuplaukite ridikėlius, pašalinkite lapelius. Jei daržovės didelės, perpjaukite jas pusiau. Mažus ridikėlius palikite sveikus.
Česnaką nulupkite ir sutraiškykite. Žalumynus smulkiai sukapokite. Aštrųjį pipirą supjaustykite plonais griežinėliais.
Dideliame dubenyje sumaišykite paruoštus ridikėlius, česnaką, žalumynus, aštrųjį pipirą, kvapiuosius pipirus ir lauro lapus. Suberkite druską ir cukrų. Viską gerai išmaišykite, kad prieskoniai ir druska tolygiai pasiskirstytų.
Atskirame inde paruoškite sūrymą: tiesiog ištirpinkite druską vandenyje.
Ridikėlius glaudžiai sudėkite į švarų indą. Užpilkite paruoštu sūrymu taip, kad daržovės būtų visiškai apsemtos. Jei sūrymo trūksta, galite papildomai įpilti šiek tiek šalto švaraus vandens.
Ant ridikėlių uždėkite nedidelę lėkštutę, o ant jos – svorį. Palikite fermentuotis kambario temperatūroje 3–4 dienas. Proceso metu gali susidaryti putų – tai visiškai normalu.
Po 3–4 dienų ridikėlius galite perdėti į stiklainį, uždengti dangteliu ir laikyti šaldytuve iki kelių savaičių.
