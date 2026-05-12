Niekuomet to nedarykite: šefas dalijasi didžiausiomis klaidomis ruošiant midijas

Kokių klaidų jokiu būdu nedaryti ruošiant midijas?
Šefai Tadas Paplauskas ir Robertas Svetlauskas skatino improvizuoti virtuvėje ir susikurti savitą skonio patirtį, įkvėptą prancūziškos elegancijos.
„Kamado Bono“ grilių ekspertas, kulinaras Robertas gamino midijas balto vyno padaže – patiekalą, kuris laikomas tikra Prancūzijos virtuvės klasika.
Aistrą keliantis patiekalas – midijos balto vyno padaže
Pasak Roberto, tai – ne tik maistas, bet ir nuotaika, kurią norisi perteikti TV3 žiūrovams.
„Midijos balto vyno padaže – klasikinis prancūziškas patiekalas, kuriame dera paprastumas ir subtili elegancija. Čia nėra jokio dirbtinio įspūdžio – viskas paremta natūraliu skoniu ir kokybiškais ingredientais“, – teigs šefas R. Svetlauskas.
Kalbėdamas apie midijų gaminimą, šefas pabrėš, kad svarbiausia – nebijoti eksperimentuoti, tačiau kartu reikia laikytis ir esminių taisyklių.
„Labai svarbu tinkamai paruošti midijas. Pirmiausia reikia atidžiai jas perrinkti – jei midija yra prasivėrusi ir neužsidaro paspaudus, jos geriau nenaudoti, nes ji gali būti nešviežia. Taip pat būtina pašalinti vadinamąjį ūselį – tą mažą siūlą, kuris kyšo iš kiauto. Ir, žinoma, vienas svarbiausių momentų – nepervirti. Midijos iškepa labai greitai, todėl vos tik jos atsiveria, reikia jas nuimti nuo kaitros. Jei perlaikysite, jos taps kietos ir praras savo švelnumą“, – patarimais dalinsis Robertas.
Kitas laidos šefas Tadas Paplauskas žiūrovus pakvietė pasimėgauti dar vienu prancūziškos virtuvės klasikos pavyzdžiu – patiekalu, kuris peržengė Prancūzijos ribas ir išpopuliarėjo visame pasaulyje. Tai – tradicinė svogūnų sriuba, neatsiejama nuo jaukios Paryžiaus bistro kultūros.
Tadas atkreipė dėmesį ir į šio patiekalo istoriją bei jo netikėtą kilmę, kuri tik dar labiau prisidėjo prie sriubos populiarumo.
„Nors šiandien svogūnų sriuba laikoma tikra prancūzų virtuvės klasika, jos ištakos labai paprastos. Ingredientai nebrangūs, lengvai prieinami, todėl ilgą laiką tai buvo kasdienis patiekalas. Vis dėlto laikui bėgant ji išpopuliarėjo ir atsidūrė restoranų bei kavinių meniu visame pasaulyje. Prie jos žinomumo prisidėjo ir legenda – pasakojama, kad karalius Liudvikas XV vieną naktį savo medžioklės namelyje turėjo tik svogūnų, sviesto ir šampano. Iš šių ingredientų jis esą ir sukūrė sriubą, kuri šiandien laikoma viena ryškiausių Prancūzijos gastronomijos ikonų“, – patiekalo atsiradimo istoriją prisiminė T. Paplauskas.
