Verdant kiaušinius į vandenį įberkite po šaukštelį šio ingrediento – lukštas nusilups per sekundę

2026 m. gegužės 16 d. 12:32
Virti kiaušinius ir vėliau juos nulupti gali būti tikras iššūkis: lukštas trūkinėja, o baltymas limpa ir lupasi gabalais. Tačiau egzistuoja paprastos kulinarinės gudrybės, kurios padės išvengti šių problemų.
Druska ir soda
Kulinarai rekomenduoja į vandenį įberti druskos arba maistinės sodos.
1 valgomasis šaukštas druskos padeda sutvirtinti lukštą, o 1 arbatinis šaukštelis sodos padidina vandens šarmingumą, todėl baltymas neprilimpa prie sienelių. Jei kiaušinis įskiltų, šie priedai taip pat sumažintų tikimybę, kad baltymas ištekės.

Kokiame vandenyje virti?
Rekomenduojama kiaušinius dėti būtent į verdantį, o ne į šaltą vandenį.
Tai ypač aktualu šviežiems kiaušiniams, nes taip baltymas mažiau limpa prie lukšto. Virti reikėtų 10–12 minučių, priklausomai nuo to, kokio kietumo kiaušinių norite.
Temperatūros kontrastas
Išvirusius kiaušinius būtina iškart panardinti į ledinį vandenį – temperatūrų skirtumas padeda lukštui lengviau atsiskirti. Palaikykite juos šaltame vandenyje 5–10 minučių. Norėdami dar geresnio efekto, galite įberti ledo kubelių.
Įdomus faktas: Senesni kiaušiniai lupasi lengviau nei švieži. Taip yra todėl, kad laikui bėgant baltymo pH lygis kyla, todėl jis mažiau limpa prie lukšto. Jei jums svarbu kiaušinius nulupti greitai ir be vargo, geriau rinkitės tuos, kurie šaldytuve gulėjo bent kelias dienas, rašo glavred.info
