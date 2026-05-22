Šašlykų sezonui – auksinis šefo patarimas: taip iškepti jie bus minkšti ir sultingi

Tačiau kaip iškepti tokius, kurie būtų minkšti, sultingi ir dingtų nuo stalo dar nė nespėjus atvėsti?
Laidoje „Gero savaitgalio receptas“ virtuvės šefas atskleidė visas paslaptis ir patarimus, kuriuos prieš vasarą verta užsirašyti kiekvienam grilio mėgėjui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Laidos virtuvės šefai Tadas Paplauskas ir Robertas Svetlauskas kvietė susikurti savąjį skonio pasakojimą.
Grilių ekspertas Robertas ruošė jautienos iešmelius su juodųjų česnakų glazūra.
Taip pat jis pasidalino, kokių taisyklių laikytis, kad šašlykai nenuviltų.
„Kepimui galite naudoti bambukinius iešmelius – tikrai nereikia jų bijoti, jie nesudegs.
Jautienos gabalėlius kepkite labai trumpai, maždaug po dvi minutes iš kiekvienos pusės, todėl per tokį laiką jie tikrai nespės sudegti.
Taip pat dažnai girdžiu, kad žmonės bijo kepti jautienos iešmelius, nes mano, jog mėsa bus kieta.
Tačiau taip nėra – ją kepame trumpai, panašiai kaip steikus. Vidutiniškai kepta jautiena yra minkšta ir sultinga“, – TV3 laidoje sakė šefas R. Svetlauskas.
