Kopūstų lapai taps minkšti be virimo: įsiminkite paprastą patyrusių šeimininkių triuką

Tradiciškai ši problema sprendžiama verdant visą gūžę ar atskirus lapus verdančiame vandenyje. Tačiau egzistuoja alternatyvūs metodai, kuriems nereikia viryklės ir puodų. Šie būdai ne tik supaprastina procesą, bet ir suteikia puikų rezultatą.
Pirmasis metodas: šaldiklio galia
Šis būdas pagrįstas šaldiklio naudojimu ir reikalauja minimalių pastangų. Pirmiausia aštriu peiliu iš kopūsto gūžės reikia išpjauti koto šerdį. Po to daržovė įdedama į paprastą plastikinį maišelį ir siunčiama į šaldiklį. Ten kopūstas turi praleisti lygiai parą – 24 valandas. Pasibaigus šiam laikui, gūžė ištraukiama ir jai leidžiama visiškai atitirpti kambario temperatūroje.
Kai daržovė atitirpsta, ją lengva išskirstyti atskirais lapais. Rezultatas viršija lūkesčius – lapai tampa stebėtinai minkšti ir paklusnūs, idealiai tinka įdarui vynioti. Vienintelis minusas yra trukmė, nes tenka laukti visą parą.
Antrasis metodas: greitasis būdas mikrobangų krosnelėje
Tiems, kurie vertina laiką ir nori balandėlius paruošti greičiau, egzistuoja ekspreso metodas naudojant mikrobangų krosnelę. Kopūsto gūžė iš visų pusių apvyniojama maistine plėvele ir dedama į krosnelę. Apdorojimo laikas yra 6 minutės pasirinkus vidutinę arba didelę galią.
Kai kuriais atvejais gali prireikti papildomo kaitinimo dar 2–3 minutes – tai priklauso nuo gūžės dydžio ir mikrobangų krosnelės galios. Po apdorojimo kopūstas atsargiai ištraukiamas, jam leidžiama šiek tiek atvėsti ir tada jis išskirstomas lapais. Jie tampa pakankamai minkšti patogiam darbui su įdaru, tačiau išlaiko tvirtumą ir neplyšta formuojant balandėlius bei vėliau juos troškinant.
Išvados
Abu metodai leidžia visiškai atsisakyti tradicinio virimo verdančiame vandenyje. Pasirinkimas tarp šaldymo ir mikrobangų krosnelės priklauso nuo to, kiek laiko kulinaras turi atsargoje. Jei balandėliai planuojami iš anksto, šaldymas bus optimalus sprendimas. Skubiam paruošimui geriau pasinaudoti mikrobangų krosnele, kuri su užduotimi susitvoro vos per kelias minutes.
