6 gudrybės, kurios padės supjaustyti svogūną be ašarų

Pirmiausia verta atsakyti į klausimą, kodėl pjaustant svogūnus ne visada galima sutramdyti ašaras. Taip nutinka todėl, jog smulkinant šią daržovę pažeidžiamos jos ląstelės, o į orą išsiskyrę fermentai reaguoja su kitomis jame esančiomis medžiagomis ir susidaro lakios dujos. Patekusios į akis ir susimaišiusios su ašarų skysčiu, jos sukelia nemalonų perštėjimą ir skatina ašarojimą. Tai natūrali apsauginė organizmo reakcija, padedanti greičiau pašalinti dirginančias medžiagas.
Pasak prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės, norint to išvengti, geriausia rinktis saldžiuosius svogūnus – jie patys švelniausi. Raudonieji svogūnai turi šiek tiek daugiau aštrių medžiagų, tačiau akis graužia rečiau, o daugiausia ašarų sukelia lietuvių virtuvėje itin pamėgti geltonieji svogūnai – jie išskiria daugiausia akis dirginančių sulfoksidų“.
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Tam, kad pjaustant svogūnus netektų ašaroti, žemų kainų prekybos tinklas dalijasi keliais veiksmingais būdais, kaip sumažinti akių dirginimą.
Pamirkykite svogūną vandenyje.
Prieš pjaustydami trumpam pamerkite šią daržovę į dubenį su šaltu vandeniu arba perpjautą per pusę svogūną trumpai nuplaukite. Dalis ašarojimą sukeliančių medžiagų liks vandenyje, todėl akis perštės mažiau. Svarbiausia svogūno vandenyje nelaikyti per ilgai, dažniausiai užtenka 10–15 minučių, nes mirkant 20 minučių ar ilgiau, jis gali prarasti dalį skonio.
Sušlapinkite peilį.
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Prieš pjaustydami svogūną pakiškite peilį po tekančio vandens srove, pakartokite tai kelis kartus pjaustymo metu. Taip dirginančios dalelės prilips prie drėgno peilio ir nespės nukeliauti iki jūsų akių.
Įjunkite garų surinktuvą.
Gartraukis padeda greičiau pašalinti ore pasklidusias svogūno išskiriamas lakias medžiagas, todėl mažiau jų patenka į akis ir sukelia perštėjimą. Jei garų surinktuvo neturite, šalia galite užvirinti puodą vandens – kylantys garai padeda sumažinti ore pasklidusių dirginančių dalelių kiekį, todėl ašaroti norisi mažiau. Geriausia svogūną pjaustyti kuo arčiau gartraukio arba prie atviro lango, kad oras greičiau cirkuliuotų.
Naudokite aštrų peilį.
Daugiausia akis dirginančių medžiagų išsiskiria tuomet, kai svogūnas ne pjaunamas, o traiškomas. Taip dažniausiai nutinka naudojant nepakankamai aštrų peilį, todėl prieš imantis darbo jį verta gerai pagaląsti.
Nepažeiskite šaknies.
Daugiausia ašarojimą sukeliančių medžiagų yra svogūno šaknyje, todėl ją geriausia palikti nepažeistą ir nupjauti tik pačioje pabaigoje. Laikant svogūną už šaknies šią daržovę patogiai supjaustysite kubeliais, o į orą pasklis mažiau akis dirginančių medžiagų.
Svogūną trumpai pašaldykite.
Tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad kepant ar verdant svogūnus ašaroti nesinori. Taip yra todėl, kad aukšta temperatūra suardo fermentus, kurie pjaustant sukelia ašarojimą. Panašiai veikia ir šaltis – jis sulėtina šių fermentų aktyvumą, todėl į orą išsiskiria mažiau akis dirginančių medžiagų. Likus pusvalandžiui iki pjaustymo įdėkite svogūną į šaldytuvą arba 10–15 minučių palaikykite jį šaldymo kameroje – tai pastebimai sumažins norą ašaroti.
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