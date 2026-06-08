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Geriausias krapų ruošimo būdas: išliks kvapnūs ir švieži visą žiemą

2026 m. birželio 8 d. 11:50
Šis žalumynų ruošimo būdas leidžia išsaugoti krapus kvapnius ir šviežius ilgą laiką be šaldymo ar sudėtingo konservavimo.
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Vos keli paprasti žingsniai – ir po ranka visada turėsite paruoštą prieskonį bet kokiems patiekalams.
Žiemą toks stiklainiukas tampa tikru išsigelbėjimu virtuvėje.
Jums reikės:

Ledo šaltumo agurkų sriuba, pagardinta krapais ir ikrais

  • jauni krapai – 300 g
  • rupi druska – 60 g

Krapų gaminimo būdas:

Krapus gerai nuplaukite ir kruopščiai nusausinkite, kad neliktų drėgmės pertekliaus.
Geriausia naudoti tik jaunus, švelnius žalumynus be stambių stiebų.
Smulkiai supjaustykite ir sudėkite į didelį dubenį.
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Suberkite druską (maždaug proporcija 1 su 5) ir gerai išmaišykite.
Tuomet dar lengvai patrinkite rankomis, kad krapai išskirtų aromatą ir sumažėtų jų tūris.
Masę tankiai sukimškite į švarų stiklainiuką, uždenkite dangteliu ir laikykite šaldytuve arba kitoje vėsioje vietoje.
krapaikonservavimasmarinavimas
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