Geriausias krapų ruošimo būdas: išliks kvapnūs ir švieži visą žiemą

Vos keli paprasti žingsniai – ir po ranka visada turėsite paruoštą prieskonį bet kokiems patiekalams.
Žiemą toks stiklainiukas tampa tikru išsigelbėjimu virtuvėje.
Jums reikės:
Ledo šaltumo agurkų sriuba, pagardinta krapais ir ikrais
- jauni krapai – 300 g
- rupi druska – 60 g
Krapų gaminimo būdas:
Krapus gerai nuplaukite ir kruopščiai nusausinkite, kad neliktų drėgmės pertekliaus.
Geriausia naudoti tik jaunus, švelnius žalumynus be stambių stiebų.
Smulkiai supjaustykite ir sudėkite į didelį dubenį.
Susiję straipsniai
Suberkite druską (maždaug proporcija 1 su 5) ir gerai išmaišykite.
Tuomet dar lengvai patrinkite rankomis, kad krapai išskirtų aromatą ir sumažėtų jų tūris.
Masę tankiai sukimškite į švarų stiklainiuką, uždenkite dangteliu ir laikykite šaldytuve arba kitoje vėsioje vietoje.
krapaikonservavimasmarinavimas
Rodyti daugiau žymių