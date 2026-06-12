7 klaidos, kurios sugadina šaldytas braškes: štai kodėl atitirpusios būna minkštos ir vandeningos

Ekspertai atkreipia dėmesį, kad problema ne visada slypi pačiose uogose. Galutiniam rezultatui didelę įtaką daro ir tai, kaip veikia šaldiklis, kokia jame palaikoma temperatūra bei ar pakanka vietos produktams greitai užšalti.
„Daugelis mano, kad svarbiausia tinkamai paruošti braškes, tačiau ne mažiau svarbu ir tai, kokiomis sąlygomis jos užšaldomos. Nuo užšalimo greičio ir temperatūros stabilumo priklauso, kiek uogos išsaugos savo skonį, aromatą ir tekstūrą“, – sako „Varle.lt“ komunikacijos vadovė Alina Kazakevič.
1. Braškės šaldomos nepakankamai sausos
Ypatingai ruoštas braškių desertas
Po plovimo ant uogų likusi drėgmė virsta ledo kristalais, kurie pažeidžia braškių struktūrą. Dėl to atitirpusios jos tampa minkštos ir vandeningos.
Ką daryti?
Nusausinti ant popierinių rankšluosčių. Leisti apdžiūti bent 30–60 minučių. Į šaldiklį dėti tik visiškai sausas uogas.
2. Per daug produktų dedama vienu metu
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Vasarą dažnas scenarijus – į šaldiklį vienu kartu keliauja keli kilogramai braškių, vyšnių ar kitų gėrybių. Tuomet temperatūra kameroje pakyla, o produktai užšąla gerokai lėčiau.
„Jeigu uogos sušąla į vientisą ledo gabalą, dažnai kalta ne tik drėgmė, bet ir per lėtas užšaldymas. Kuo greičiau produktas pasiekia reikiamą temperatūrą, tuo geriau išsaugoma jo struktūra“, – aiškina A. Kazakevič.
Štai kodėl moderniuose šaldikliuose vis dažniau įdiegiama greito užšaldymo (Fast Freeze arba Super Freeze) funkcija, leidžianti sparčiai sumažinti temperatūrą ir išsaugoti produktų kokybę.
3. Visos uogos iš karto supilamos į vieną maišą
Tai viena dažniausių klaidų, dėl kurios vietoje birių uogų gaunama vadinamoji „braškių plyta“.
Ką daryti?
Pirmiausia išdėlioti braškes vienu sluoksniu ant padėklo. Jas atskirai užšaldyti. Tik vėliau supakuoti į maišelius ar dėžutes. Jei šaldiklyje trūksta vietos tokiam pirminiam užšaldymui, tai dažnai signalizuoja, kad jo talpa jau nebeatitinka poreikių.
4. Nepakanka vietos oro cirkuliacijai
Perkrautas šaldiklis ne tik apsunkina produktų paiešką. Jame blogiau cirkuliuoja šaltas oras, todėl temperatūra tampa mažiau stabili.
Dėl šios priežasties specialistai rekomenduoja neperpildyti lentynų ir rinktis modelius su patogiai išdėstytais stalčiais bei aiškiomis produktų laikymo zonomis. Tai ypač aktualu šeimoms, kurios šaldo ne tik uogas, bet ir daržoves, grybus, mėsą ar pusgaminius.
5. Naudojamos nesandarios pakuotės
Oro patekimas į pakuotę skatina šerkšno susidarymą ir vadinamąjį „šaldiklio nudeginimą“, dėl kurio produktai praranda skonį bei aromatą.
Ką daryti?
Naudoti sandarius šaldymo maišelius ar dėžutes. Išspausti kuo daugiau oro. Esant galimybei rinktis vakuumavimą. Vakuumuoti produktai paprastai ilgiau išlaiko kokybę ir užima mažiau vietos šaldiklyje.
6. Temperatūra nuolat svyruoja
Dažnas durelių varstymas, senesnė įranga arba netolygus šaldymas gali lemti temperatūros pokyčius, kurie neigiamai veikia maisto produktus.
Ekspertai rekomenduoja šaldytus produktus laikyti ne aukštesnėje nei -18 °C temperatūroje. Kuo stabilesnė temperatūra, tuo geriau išsaugoma produktų kokybė.
Šiuolaikiniuose modeliuose temperatūros kontrolė dažnai veikia tiksliau, o pažangesnės sistemos leidžia greičiau atkurti nustatytą režimą po durelių atidarymo.
7. Braškės netinkamai atitirpinamos
Daugelis vis dar naudoja šaldiklius, kuriuose reguliariai kaupiasi ledas ir šerkšnas. Tai ne tik mažina naudingą talpą, bet ir blogina šaldymo efektyvumą.
„No Frost“ technologija padeda palaikyti tolygesnę temperatūrą ir sumažina drėgmės kaupimąsi kameroje. Be to, nereikia periodiškai atitirpinti šaldiklio, todėl produktų laikymas tampa patogesnis.
Net ir idealiai užšaldytos braškės gali prarasti kokybę netinkamai atitirpinamos. Tai – dažna klaida, apie kurią mažai kas pagalvoja.
„Atitirpinant kambario temperatūroje uogos greičiau netenka struktūros ir tampa vandeningos. Geriausia jas atitirpinti šaldytuve arba naudoti tiesiai kokteiliams, kepiniams ar desertams“, – pataria A. Kazakevič.
BraškėsUogosšaldytos braškės
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