Grilio meistras K. Krivickas apie naudingus grilio aksesuarus: taip paruošus seilę varvins visi

Vištienos kulšelių laikiklis – metalinis stovas, skirtas vertikaliai kabinti kulšeles kepant grilyje ar orkaitėje. Toks kepimo būdas leidžia karščiui laisvai klajoti aplink mėsą.
Naudojimas paprastas: kulšelės įmaunamos į laikiklį, kuris statomas į metalinį padėklą. Padėklą užpildome pjaustytomis daržovėmis. Kepimo metu nuo mėsos varvantys riebalai suteikia joms papildomo skonio.
Iškepus, laikiklį statome ant stalo (ant karščiui atsparaus pagrindo). Įdomus, skanus ir vizualiai patrauklus pateikimas, kuris ypač patinka vaikams – jiems smagu matyti „stovinčias“ kulšeles ir patiems jas nusikabinti. Tai praktiška ir sukuria neformalią, visiems patinkančią valgymo patirtį.
Dieviškas vištienos šašlyko receptas, kurį galėsite išbandyti ir ant grilio, ir namuose
Pagrindiniai privalumai – tolygus kepimas, traški odelė, nereikia vartyti, seiles priverčianti varvėti prezentacija. Puikiai tinka kabinti ir sparneliams.
Rūkymas – kulšelės ar sparneliai dūmo glostomi iš visų pusių.
Švirkštas mėsai (mėsos injektorius) – tai įrankis, skirtas skystiems mišiniams suleisti tiesiai į mėsos vidų.
Injekcijos gali būti labai įvairios: nuo paprasto sūrymo, obuolių, ananasų ar kitų vaisių-uogų sulčių su prieskoniais, skirtingų skonių sultinių, prieskoninių sviestų, aliejinių marinatų iki specialiai tam reikalui tirpinto brisketo, kaulų čiulpų ar wagyu nuopjovų riebaliukų.
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Paruoštą marinatą įtraukiame į švirkštą ir smaigstome adatą į mėsą, lėtai sušvirkšdami skystį. Mėsą paliekame marinuotis keletui valandų ar ilgiau.
Injekcija pasiskirsto mėsoje, todėl ji marinuojasi tolygiai, o pats procesas paspartėja. Druska ir prieskoniai „dirba“ iš vidaus ir iškepus skonis būna ne tik paviršinis, o pasiskirstęs per visą gabalą, mėsa sultingesnė.
- Naudojame perkoštą skystį, kad neužkimštų adatos
- Nešvirkščiame per daug vienoje vietoje
- Po naudojimo švirkštą gerai išplauname – prieskoniai greitai užstringa