Didžiausia klaida, dėl kurios braškės ir šilauogės pelija gerokai greičiau

Pasak „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, uogų šviežumui didžiausią įtaką daro ne sudėtingos gudrybės, o keli paprasti įpročiai. Specialistė išskiria tris dažniausiai daromas klaidas.
Klaida Nr. 1 – uogas plaunate vos parsinešę namo
Pasak J. Sabaitienės, jeigu uogas planuojate suvalgyti ne tą pačią dieną, jų geriau neplauti iki pat vartojimo. Drėgmė sudaro palankias sąlygas pelėsiui ir bakterijoms daugintis, todėl uogos gali sugesti greičiau. Vis dėlto, jeigu uogas norite nuplauti iš anksto arba siekiate kuo ilgiau išsaugoti jų šviežumą, galima pasitelkti vieną paprastą triuką.
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„Paprastas baltojo acto ir vandens tirpalas naikina bakterijas bei pelėsių sporas, todėl toks metodas gali padėti prailginti uogų šviežumą keliomis dienomis, o kartais net ir savaitėmis“, – pasakoja ekspertė.
Kaip tai padaryti?
Sumaišykite 1 puodelį baltojo acto su 3 puodeliai drungno vandens. Tirpale nuplaukite uogas, nusausinkite jas kiaurasamtyje ir tuomet gerai nuskalaukite po šaltu tekančiu vandeniu. Kruopščiai jas nusausinkite – tam tiks salotų džiovyklė arba popieriniai rankšluosčiai. Išdžiūvusias uogas sudėkite į sandarų indą, išklotą popieriniu rankšluosčiu, o dangtį palikite vos pravirą, kad pasišalintų drėgmės perteklius. Jeigu acto namuose nėra, galima išbandyti ir kitą būdą. Maždaug 30 sekundžių uogas panardinkite į 50–60 laipsnių temperatūros vandenį, po to kruopščiai nusausinkite ir laikykite taip pat, kaip nuplautas acto tirpalu.
Klaida Nr. 2 – viena pažeista uoga paliekama tarp kitų
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Anot J. Sabaitienės, net viena supelijusi ar pažeista uoga gali gerokai paspartinti kitų gedimą. Todėl parsinešus uogas namo verta jas peržiūrėti – radus pelėsio pažeistų uogų, jas reikėtų pašalinti, o jei pažeista tik nedidelė dalis, ją nupjauti.
Klaida Nr. 3 – uogos paliekamos ankštoje pakuotėje
Specialistė pataria uogų nelaikyti suspaustų originalioje pakuotėje, ypač jei jos jau pilnai prinokusios. Geriausia jas perdėti į didesnį indą, išklotą popieriniu rankšluosčiu. Taip sugeriama drėgmė, pagerėja oro cirkuliacija, o uogos ilgiau išlieka šviežios.
„Jeigu matote, kad visų uogų artimiausiomis dienomis nesuvalgysite, nelaukite, kol jos pradės minkštėti. Jas galima užšaldyti ir vėliau naudoti glotnučiams, kepiniams ar desertams. Taip ne tik ilgiau išsaugosite jų skonį, bet ir sumažinsite maisto švaistymą“, – pataria J. Sabaitienė.
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